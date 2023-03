Πολιτική

Εκλογές: Υποψήφιος με τη ΝΔ ο Δημήτρης Αβραμόπουλος

Η απόφαση ελήφθη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος, Δημήτρης Αβραμόπουλος, θα είναι υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην εκλογική περιφέρεια της Ηλείας στις επικείμενες εκλογές.



Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση από το Μέγαρο Μαξίμου, «με απόφαση του πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, ύστερα από συνάντησή τους, στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος, Δημήτρης Αβραμόπουλος, θα είναι υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην εκλογική περιφέρεια της Ηλείας στις εθνικές εκλογές της 21ης Μαΐου».

Αβραμόπουλος: Ενωμένοι, να σηκώσουμε τον τόπο μας, την Ηλεία μας ψηλά, εκεί που η ιστορία, ο πολιτισμός και η φύση την έχει τοποθετήσει

Η μετατροπή της Ηλείας σε πόλο διεθνούς έλξης, τουρισμού υψηλού επιπέδου, με επενδύσεις και σύγχρονες υποδομές, περιλαμβάνεται στις προτεραιότητες που θέτει ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη θα είναι υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην εκλογική Περιφέρεια της Ηλείας στις εθνικές εκλογές της 21ης Μαΐου. Σε σχετική δήλωσή του μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό, ο κ. Αβραμόπουλος αφού αναφέρει ότι είναι ηθικό του χρέος την αγάπη για την ιδιαιτέρα πατρίδα του να την μετατρέψει «σε πρωτοβουλίες και πράξεις πολιτικής ευθύνης, για να περάσει ο τόπος μας σε μια νέα εποχή δημιουργίας και προόδου», σημειώνει: «Ελάτε μαζί να επιχειρήσουμε "Το άλμα πιο γρήγορα από τη φθορά", που λέει και ο Ελύτης για τον αγαπημένο μας τόπο. Για να μπορέσουμε να ατενίσουμε ξανά το κοινό μας μέλλον, με αισιοδοξία, δημιουργικότητα και υπερηφάνεια».

Αναλυτικά η δήλωση του Δ.Αβραμόπουλου έχεις ως εξής:

«Αγαπημένοι μου συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, φίλες και φίλοι,

Με ιδιαίτερη χαρά και ενθουσιασμό, σας γνωστοποιώ σήμερα την απόφασή μου να βρεθώ κοντά σας, δίπλα σας, στην πρώτη γραμμή της συλλογικής μας προσπάθειας να ανεβάσουμε την Ηλεία μας ψηλά, κατερχόμενος ως υποψήφιος στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Τον ωραίο αγώνα για την ιδιαιτέρα μας πατρίδα, θα τον δώσουμε όλοι μαζί, ενωμένοι.

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, ενεθάρρυνε την επιθυμία μου να αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις για τον τόπο μας, τη γενέτειρα του πατέρα μου, το καταφύγιο των παιδικών μου χρόνων και αναμνήσεων, τη γη που πάντα επέστρεφα, πάντα αποζητώ και έχω βαθιά στην καρδιά μου. Τη γη, που με τις όποιες ιδιότητές μου στο παρελθόν, βοηθούσα και συνέβαλλα στην αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων της, συμμεριζόμενος την αγωνία και την ανησυχία των συμπατριωτών μας. Είναι ηθικό μου χρέος, αυτήν την αγάπη για την ιδιαιτέρα πατρίδα μου να την μετατρέψω σε πρωτοβουλίες και πράξεις Πολιτικής Ευθύνης, για να περάσει ο τόπος μας σε μια νέα εποχή δημιουργίας και προόδου.

Ένας τόπος προικισμένος και ευλογημένος από τον Θεό, τον πολιτισμό και με το απαράμιλλο φυσικό κάλλος, με δημιουργικούς και άξιους ανθρώπους, που διαπρέπουν, τόσο στον τόπο μας, όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο, όπου και είχα τη χαρά να τους συναντώ στα ταξίδια μου στις χώρες που ζουν και όπου διακρίνονται και ξεχωρίζουν και που θέλουν να δουν την Ηλεία μας, να βγαίνει από την εγκατάλειψη των τελευταίων δεκαετιών και να επανέρχεται σε μια πορεία δυναμικής ανάπτυξης και αμετάθετης προόδου.

Στις προτεραιότητές μου είναι:

Να μετατρέψουμε την Ηλεία σε πόλο διεθνούς έλξης, τουρισμού υψηλού επιπέδου, με νέες επενδύσεις και σύγχρονες υποδομές.

Να στηρίξουμε έμπρακτα και να αναδείξουμε τους αγρότες μας και τους κτηνοτρόφους μας, θέτοντάς τους στο επίκεντρο ανασυγκρότησης του παραγωγικού μας μοντέλου, κάτι που έχει ανάγκη η Ελλάδα.

Να καταστήσουμε τον πρωτογενή μας τομέα πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης.

Και βέβαια, μέσα από την τουριστική ανάπτυξη, που θα αξιοποιεί με σεβασμό το απαράμιλλο φυσικό μας περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά, να καταφέρουμε την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου για ολόκληρο το χρόνο, αυξάνοντας την τουριστική ροή προς τον Νομό μας και καθιστώντας την Ολυμπία σημείο αναφοράς του παγκόσμιου πολιτισμού, με στοχευμένες πρωτοβουλίες και νέες σύγχρονες υποδομές.

Να αναβαθμίσουμε συνολικά τα έργα υποδομής στο Νομό μας από το οδικό δίκτυο μέχρι τα λιμάνια μας, με έμφαση, στην ασφάλεια, την ποιότητα και την ταχύτητα.

Η Ηλεία, η γενέθλια γη των Ολυμπιακών Αγώνων, να γίνει πρωταγωνιστής στρατηγικής ανάπτυξης και προορισμός παγκόσμιας αναγνώρισης και εμβέλειας στην Ελλάδα του αύριο.

Σήμερα σας κοιτώ στα μάτια με ειλικρίνεια, σεβασμό, αγάπη και ευθύτητα. Η δική μου δέσμευση και υπόσχεση είναι: Να αγωνιστώ με όραμα, συναίσθημα,φρόνηση και γνήσιο πάθος, ό,τι δηλαδή χαρακτηρίζει την πολιτική και προσωπική μου διαδρομή όλες αυτές τις δεκαετίες και που μου έχει δώσει μια πλούσια εμπειρία και γνώση, εθνική και διεθνή, που θέτω στην υπηρεσία της αγαπημένης μας Ηλείας. Μπροστά λοιπόν, μαζί, ενωμένοι, να σηκώσουμε τον τόπο μας, την Ηλεία μας ψηλά, εκεί που η ιστορία, ο πολιτισμός και η φύση την έχει τοποθετήσει. Εκεί που οφείλει επιτέλους να την θέσει και η ελληνική πολιτεία. Ελάτε μαζί να επιχειρήσουμε "Το άλμα πιο γρήγορα από τη φθορά", που λέει και ο Ελύτης για τον αγαπημένο μας τόπο. Για να μπορέσουμε να ατενίσουμε ξανά το κοινό μας μέλλον, με αισιοδοξία, δημιουργικότητα και υπερηφάνεια. Και αυτό μπορούμε να το καταφέρουμε, ενωμένοι, όλοι μαζί, με γνώμονα την αγάπη γι’ αυτόν τον ευλογημένο τόπο μας, την Ηλεία μας».

