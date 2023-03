Ρωσία: “Μπαμπά είσαι ο ήρωάς μου”, γράφει η κόρη του άνδρα που τον στερήθηκε λόγω του σκίτσου της (εικόνες)

Φρίκη προκαλεί η υπόθεση που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στη Ρωσία, όπου ένα παιδί στερείται τον πατέρα του λόγω σκίτσου που έκανε στο σχολείο.

«Μπαμπά, είσαι ο ήρωάς μου»: μια 13χρονη Ρωσίδα μαθήτρια έγραψε μια επιστολή υποστήριξης προς τον πατέρα της, ο οποίος καταδικάστηκε σε φυλάκιση και διέφυγε από τη χώρα αφού επέκρινε την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία.

Η περίπτωση του Αλεξέι Μοσκαλιόφ, 54 ετών, ο οποίος χωρίστηκε από την κόρη του, τη Μαρία, προκαλεί έντονες αντιδράσεις στη Ρωσία και έχει εξελιχθεί σε σύμβολο της καταστολής όσων διαφωνούν με τον πόλεμο. Η υπόθεση πήρε απρόσμενη τροπή την Τρίτη, όταν δικαστήριο της πόλης Εφρέμοφ, που απέχει 300 χιλιόμετρα νοτίως της Μόσχας, καταδίκασε τον Μοσκαλιόφ σε φυλάκιση δύο ετών για «δυσφήμηση» του στρατού. Αποκαλύφθηκε ωστόσο ότι ο 54χρονος είχε εξαφανιστεί, αν και είχε τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Στην επιστολή που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον δικηγόρο της οικογένειας –η αυθεντικότητά της επιβεβαιώθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο– η Μαρία Μοσκαλιόβα εκφράζει τη στήριξή της στον πατέρα της. «Σ’ αγαπώ πολύ, δεν είσαι ένοχος για τίποτα, θα είμαι πάντα δίπλα σου» γράφει η έφηβη, η οποία έχει οδηγηθεί σε στέγη ανηλίκων και της έχει απαγορευτεί κάθε τηλεφωνική επαφή με τον πατέρα της. «Είμαι σίγουρη ότι όλα θα πάνε καλά και θα βρεθούμε ξανά μαζί. Ξέρω πως δεν θα υποταχθείς, είσαι δυνατός, είμαστε δυνατοί. Θα προσεύχομαι για σένα και για εμάς», πρόσθεσε.

Ο δικηγόρος της οικογένειας δεν κατάφερε να συναντηθεί με τη Μαρία και δεν είναι γνωστό σε τι κατάσταση βρίσκεται.

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν η Μαρία Μοσκαλιόβα ζωγράφισε στην τάξη της ένα σκίτσο στο οποίο πύραυλοι κατευθύνονταν σε μια γυναίκα και ένα παιδί, με μια ουκρανική σημαία. Η διευθύντρια του σχολείου κάλεσε αμέσως την αστυνομία.

