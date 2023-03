Κόσμος

Μακελειό σε σχολείο στο Τένεσι: Αγρυπνία στη μνήμη των θυμάτων - Παρούσα η Τζιλ Μπάιντεν

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ θα παραστεί σε μια αγρυπνία υπό το φως των κεριών που διοργανώνει ο δήμαρχος του Νάσβιλ, Τζον Κούπερ, σε πάρκο της πόλης.

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ Τζιλ Μπάιντεν θα παραστεί απόψε σε αγρυπνία στο Νάσβιλ του Τενεσί, στη μνήμη των θυμάτων του μακελειού σε σχολείο της πόλης.

«Τα παιδιά μας αξίζουν καλύτερα», σχολίασε τη Δευτέρα η σύζυγος του αμερικανού προέδρου, μετά τη φονική επίθεση που εξαπέλυσε μια 28χρονη σε ιδιωτικό σχολείο.

Ύστερα από ένα ταξίδι στο Οχάιο, η πρώτη κυρία των ΗΠΑ επισκέπτεται απόψε την πρωτεύουσα της πολιτείας Τενεσί, έγραψε η εκπρόσωπός της Βανέσα Βαλντίβια σε ανάρτησή της στο Twitter.

Η Τζιλ Μπάιντεν θα παραστεί σε μια αγρυπνία υπό το φως των κεριών που διοργανώνει ο δήμαρχος του Νάσβιλ, Τζον Κούπερ, σε πάρκο της πόλης.

Τη Δευτέρα, η 28χρονη Όντρει Χέιλ εισέβαλε στο Covenant School, οπλισμένη με δύο τυφέκια εφόδου και ένα πιστόλι, σκοτώνοντας τρία 9χρονα παιδιά και τρεις ενήλικους (ηλικίας 60-61 ετών) προτού πέσει νεκρή από τα πυρά αστυνομικών.

Το νέο μακελειό σε σχολείο επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για τον περιορισμό της οπλοκατοχής στις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν τόνισε πως η ένοπλη βία «κομματιάζει την ψυχή του έθνους» και απηύθυνε εκ νέου έκκληση στο Κογκρέσο για τη δια νόμου απαγόρευση των τυφεκίων εφόδου.

