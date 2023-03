Κοινωνία

Τρομοκρατικό δίκτυο στην Αθήνα: Ήθελαν “λουτρό αίματος” – Οι διάλογοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα στοιχεία για την υπόθεση έρχονται στο φως. Ακόμα οκτώ ύποπτοι κρατούνται από τις Αρχές. Οι διάλογοι με τον "εγκέφαλο" και οι τιμές ανά "κεφάλι".

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών για το τρομοκρατικό δίκτυο στο οποίο φέρονται να ανήκουν οι δύο Πακιστανοί, 27 και 29 ετών, που συνελήφθησαν από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, ενώ στόχευαν να πραγματοποιήσουν χτύπημα σε εβραϊκό εστιατόριο και συναγωγή, με ανθρώπινα θύματα, στην περιοχή Ψυρρή.

Η επιχείρηση, η οποία φέρει την κωδική ονομασία «Υάκινθος», υπενθυμίζεται ότι ξεκίνησε από την ΕΥΠ τον περασμένο Αύγουστο ύστερα από πληροφορίες για πιθανή απόπειρα δημιουργίας τρομοκρατικού πυρήνα στην Ελλάδα, ενώ στο παιχνίδι μπήκε και η ισραηλινή Μοσάντ, η οποία παρείχε τεχνογνωσία και σημαντικές πληροφορίες, κυρίως για τον «εγκέφαλο», έναν 30χρονο Πακιστανό, που φέρεται ότι έδινε τις κατευθύνσεις από το Ιράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες από κύκλους της ΕΥΠ, στο πλαίσιο της επιχείρησης, εκτός από τους δύο Πακιστανούς που συνελήφθησαν ως μέλη της τρομοκρατικής ομάδας που σκόπευε να αιματοκυλίσει το εστιατόριο στου Ψυρρή, κρατούνται ακόμα οκτώ συμπατριώτες τους, οι οποίοι είχαν επαφές μαζί τους και συνελήφθησαν για διοικητική απέλαση, καθώς βρίσκονταν παράνομα στην Ελλάδα.

Οι οκτώ Πακιστανοί έχουν μπει στο μικροσκόπιο των ελληνικών αρχών, γιατί κατάγονται από την ίδια περιοχή του Πακιστάν με τους δύο κατηγορούμενους ως μέλη του τρομοκρατικού πυρήνα και τον 30χρονο καθοδηγητή τους στο Ιράν, ενώ είχαν στενές σχέσεις με τον 27χρονο και τον 29χρονο.

Όπως ανέφεραν αρμόδια στελέχη οι έρευνες επικεντρώνονται κυρίως σε 3-4 από αυτούς, προκειμένου να διαπιστωθεί αν εμπλέκονται και σε ποιο βαθμό στην υπόθεση.

Παράλληλα, από την αποκωδικοποίηση των συνομιλιών μεταξύ των δύο συλληφθέντων για τρομοκρατία με τον 30χρονο στο Ιράν, που από τους ειδικούς αναλυτές της ΕΥΠ, αλλά και τις πληροφορίες που παρέχει η Μοσάντ, έρχονται στο φως συνεχώς νέα στοιχεία για τις κινήσεις των πρωταγωνιστών αυτής της υπόθεσης.

Όπως αναφέρουν οι παραπάνω πηγές, ο κύριος εκτελεστικός βραχίονας του πυρήνα στην Ελλάδα φέρεται ότι ήταν ο 27χρονος Χαϊντέρ, που συνελήφθη στην Ζάκυνθο, και μετά ο 29χρονος Χουσεϊν, που συνελήφθη στην Σπάρτη, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως άτομα «άκρως επικίνδυνα, χωρίς ηθικούς ενδοιασμούς, που θα έκαναν οτιδήποτε για τα χρήματα» ενώ υπάκουαν τυφλά στις οδηγίες του 30χρονου από το Ιράν.

Από τις συνομιλίες που έχουν αποκρυπτογραφηθεί μέχρι στιγμής, προκύπτει ότι ο 30χρονος τους είχε υποσχεθεί ότι μετά το μακελειό θα τους έδινε 16.000 ευρώ για κάθε νεκρό, ενώ τους βεβαίωνε ότι τους είχε διασφαλίσει τρόπο ασφαλούς διαφυγής από την Ελλάδα για το Ιράν, όπου θα τους άνοιγαν δικό τους εστιατόριο.

Συνομιλίες μεταξύ του καθοδηγητή με τον 27χρονο Χαϊντέρ στην Ζάκυνθο, που διέρρευσαν, φαίνεται ότι ο στόχος ήταν να υπάρξουν πολλοί νεκροί από το χτύπημα στο εβραϊκό εστιατόριο.

Μεταξύ αυτών που έλεγαν ήταν το πως θα χτυπήσουν. Στην αρχή έκαναν λόγο για εκρηκτικά, αλλά ο Χαϊντέρ είπε ότι δεν ήξερε από αυτά.

Ύστερα ανέφερε ότι θα μπορούσε να βρει πυροβόλα όπλα, αλλά φοβόταν.

- Έχω ένα φίλο σε άλλο νησί που έχει όπλα (σ.σ. πολεμικά τουφέκια) και πιστόλια, λέει ο Χαϊντέρ.

- Να πας να τα πάρεις και να μου στείλεις φωτογραφίες να τα κρατάς, του απαντάει ο καθοδηγητής.

Χαϊντέρ: Φοβάμαι γιατί μπορεί να με «βγάλουν» και πως θα τα μεταφέρω;

Καθοδηγητής: Πάρε 2-3, τότε και να μπείτε στην κουζίνα, να ανοίξετε τις φιάλες και να βάλετε φωτιά. Στείλε ένα πρώτα να κάνει κατόπτευση, να τραβήξει βίντεο και φωτογραφίες και να μου τις στείλεις.





Σημειώνεται ότι, όπως λένε οι αρχές, τόσο ο Χαϊντέρ όσο και ο Χουσεϊν, είχαν εργαστεί κατά καιρούς σε κουζίνες εστιατορίων και μπαρ και γνώριζαν τους συγκεκριμένους χώρους.

Ο καθοδηγητής ζητάει η επίθεση να γίνει σε κλειστό χώρο, ώστε να υπάρχουν πολλά θύματα, ενώ ο Χαϊντέρ λέει ότι πρέπει να είναι πολλοί οι νεκροί για να αξίζουν τα χρήματα που θα πάρουν.

Ο καθοδηγητής ζητάει επίσης μετά το χτύπημα να τραβήξουν βίντεο που να φαίνονται οι πληγές των θυμάτων καθαρά.

Οι ίδιοι κύκλοι της ΕΥΠ, χαρακτηρίζουν την υπόθεση ως εξαιρετικά σοβαρή και αναβαθμίστηκε όταν ζήτησαν πληροφορίες από την Μοσάντ για τον «εγκέφαλο» στο Ιράν. Όπως ενημέρωσε η Ισραηλινή Υπηρεσία Πληροφοριών, ο 30χρονος είναι «χαρτογραφημένος» και θεωρείται ένας από τους βασικούς στρατολογητές στου εκτελεστικού βραχίονα ιρανικής παραστρατιωτικής οργάνωσης, που λειτουργεί από το 1979 και πραγματοποιεί χτυπήματα εναντίον ισραηλινών στόχων στο εξωτερικό.

Για τις ενέργειες αυτές στρατολογεί άτομα άλλης υπηκοότητας, κυρίως Πακιστανούς, Κούρδους και Αζέρους, ενώ κατά καιρούς έχουν συλληφθεί τέτοια μέλη της σε διάφορες χώρες.

Στην προκειμένη περίπτωση τόσο ο στρατολογητής και καθοδηγητής, όσο και οι δύο συλληφθέντες, κατάγονται από την περιοχή Σαρκόντα του Πακιστάν, που φημίζεται για την εγκληματικότητα και γνωρίζονταν από πριν.

Ο 30χρονος καθοδηγητής, σύμφωνα με την ΕΥΠ και όπως προκύπτει από την ενημέρωση που έδωσε η Μοσάντ, είναι μέλος μιας ιδιαίτερα σκληρής οικογένειας και ο πατέρας του κρατείται στις φυλακές του Πακιστάν για ανθρωποκτονία, ενώ ο αδελφός του επίσης για άλλα βαριά αδικήματα.

Ο 27χρονος και ο 29χρονος είναι παράνομα στην Ελλάδα περίπου τέσσερα χρόνια, φιλοξενούνταν σε διάφορα σπίτια ομοεθνών τους και μετακινούνταν από μέρος σε μέρος, όπου απασχολούνταν κυρίως σε αγροτικές εργασίες. Στην Αθήνα φιλοξενούνταν σε δύο σπίτια ομοεθνών τους, από την ίδια περιοχή του Πακιστάν στους Αγίους Αναργύρους, τα οποία ερευνήθηκαν από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηλιούπολη - Βιασμός ανηλίκων: Ο κατηγορούμενος προπονητής (εικόνες)

Τραμπ: σε δίκη για την Στόρμι Ντάνιελς

Σε τροχαίο κατέληξε έλεγχος για ναρκωτικά (εικόνες)