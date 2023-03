“The 2Night Show” - Ελπίδα: Ο θάνατος του συζύγου της, το πρόβλημα υγείας και η Eurovision (βίντεο)

Life

Η αγαπημένη τραγουδίστρια μοιράστηκε στιγμές από τη μακρόχρονη, επιτυχημένη πορεία της, ενώ αναφέρθηκε και στον τραγουδιστή αδελφό της.

O Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε το βράδυ της Τετάρτη στο «The 2Night Show» την Ελπίδα. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μοιράστηκε στιγμές από τη μακρόχρονη, επιτυχημένη πορεία της. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον τραγουδιστή αδελφό της, Κώστα Καράλη, που την στήριξε στα πρώτα της βήματα, στην «αποχή» της από τα νυχτερινά μαγαζιά, καθώς και στη συνεργασία της με μεγάλα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.

Η δημοφιλής ερμηνεύτρια αναφέρθηκε στην ξαφνική απώλεια του αγαπημένου της συζύγου και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε η ίδια μόλις έναν μήνα μετά τον θάνατο του.

Η Ελπίδα εξομολογήθηκε πως «δεν ήταν εύκολη η διαχείριση αυτού του πράγματος, ήταν σαν να μην υπάρχω ξαφνικά. Γιατί έγινε ξαφνικά, πέθανε στα χέρια μου. Τέλοσπαντων, όμως, μην λέμε τόσο δυσάρεστα πράγματα τώρα και χαλάμε την διάθεση του κόσμου. Αγαπιόμασταν πάρα πολύ και δεν χωρίσαμε ποτέ. Πριν παντρευτούμε, μόνο, κάναμε κάποια που πηγαινω-ερχόμασταν».

«Όταν έφυγε, δεν υπήρχα. Δεν είχα καταλάβει τι είχε συμβεί. Ήμουν τόσο λυπημένη, τόσο στεναχωρημένη, ουσιαστικά όμως μέσα ο οργανισμός μου, που δεν ήθελα τίποτα. Τίποτα δεν μου άρεσε. Παρότι είχα τα παιδιά μου και δυο τρεις καλούς μου φίλους, που μου συμπαραστάθηκαν, είχε χάσει το νόημα η ζωή. Είχα χάσει το ενδιαφέρον μου», είπε.

«Σε έναν μήνα από την ώρα που πέθανε ο άντρας μου είχα πρόβλημα με την καρδιά μου. Έπαθα οξύ έμφραγμα. Είχα παχύνει κιόλας, είχα αφήσει τον εαυτό μου. Ήταν λίγο περίεργα χρόνια. Δεν είχα ούτε πίεση ούτε τίποτα από όλα αυτά, μόνο την στεναχώρια και ξαφνικά γέμισα από πράγματα κόντρα. Τώρα είναι όλα καλά δόξα τω Θεώ και είμαι πολύ χαρούμενη με το εγγονάκι μου» συμπλήρωσε, επίσης, η Ελπίδα.

Για την συμμετοχή της στην Eurovision, τόσο με την Ελλάδα όσο και την Κύπρο η Ελπίδα είπε: «Το «Σωκράτη εσύ σούπερσταρ» είναι μέσα στα 12 αγαπημένα τραγούδια της Eurovision όλων των εποχών. Τότε ήταν άλλο πράγμα. Έκλαψα πάρα πολύ γιατί μας είχαν υπολογίσει όλοι ως πρώτους και πήγαμε 8η. Δεν είχαμε κανέναν να μας υποστηρίξει τότε. Με την Κύπρο πήραμε τελευταία θέση. Το τραγούδι δεν ήταν σπουδαίο», είπε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Η Ελπίδα ανέφερε και την περιπέτειά της στην εποχή της χούντας, όταν πέρασε από στρατοδικείο: «Στη Χούντα το 1970 είχα περάσει στρατοδικείο με ποινή φυλάκισης 3 χρόνια με αναστολή επειδή τραγούδησα σε ένα πούλμαν «Στο περιγιάλι το κρυφό». Είχαμε μια κιθάρα και τραγουδούσαμε. Μας κάρφωσε ο συνοδηγός», πρόσθεσε για το περιστατικό που συνέβη όταν ήταν 19 ετών.

