Καραμπόλα στην Κατεχάκη - Μεγάλο μποτιλιάρισμα

Ταλαιπωρία για τους οδηγούς στους δρόμους. Που παρατηρείται αυξημένη κίνηση.

Σύγκρουση τεσσάρων αυτοκινήτων σημειώθηκε λίγο μετά τις 7:00 στην άνοδο της λεωφόρου Κατεχάκη, στο ύψος του Βύρωνα.

Λόγω του τροχαίου δημιουργήθηκε μεγάλο μποτιλιάρισμα από το ύψος της πλατείας 28ης Οκτωβρίου στην Ηλιούπολη προς τον Βύρωνα.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την Τροχαία τα τέσσερα αυτοκίνητα έχουν απομακρυνθεί.

Αυξημένη είναι η κίνηση επίσης στα δύο ρεύματα του Κηφισού και στην Λεωφόρο Αθηνών και Σχιστού στο ύψος του Σκαραμαγκά.

