“VINYΛΙΟ”: Αφιέρωμα στα 00s - Μέρος Β' (βίντεο)

Το αγαπημένο «VINYΛΙΟ» «παίζει» με τα… μηδενικά και φέρνει στην οθόνη μας τη συνέχεια μια δεκαετία, η οποία φαντάζει κοντινή, αλλά τελικά μας πηγαίνει 23 χρόνια πίσω.

Το αγαπημένο «VINYΛΙΟ», αυτή την Παρασκευή 31 Μαρτίου στις 20:00, «παίζει» ξανά με τα… μηδενικά και ολοκληρώνει το αφιέρωμα στα 00s!

Ο Αντώνης Κανάκης, ο Γιάννης Σερβετάς και ο Χρήστος Κιούσης συνεχίζουν το ταξίδι τους σε μια δεκαετία που έβαλε τελεία σε κάθε πραγματική ή πλασματική αίσθηση ανεμελιάς.

Το Β’ και τελευταίο μέρος του αφιερώματος θα έχει όλα όσα φανταζόμαστε!

Οι μουσικές, τα ρεύματα, οι μόδες, οι τεχνολογικές επαναστάσεις, και βέβαια τα αθλητικά, τα τηλεοπτικά, αλλά και τα παγκόσμια γεγονότα που μας έκοψαν την ανάσα.

Την Παρασκευή 31 Μαρτίου, στις 20:00, μην χάσετε το «VINYΛΙΟ» και το Β’ αφιέρωμά του στη δεκαετία με τα δύο μηδενικά!

Instagram: @vinylio_official

Facebook: @vinyliotvshow

E-mail εκπομπής: info@vinyliotvshow.gr

