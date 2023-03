Life

“VINYΛΙΟ”: πρωτιά με το αφιέρωμα στα '00s

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το αφιέρωμα στα '00s, συνεχίζεται και την επόμενη Παρασκευή 31 Μαρτιου, στις 20:00.

Οι Παρασκευές μας έχουν το συναίσθημα και το soundtrack του «VINYΛΙΟΥ»!

Με το αγαπημένο «VINYΛΙΟ» ταξίδεψαν στο παρελθόν την Παρασκευή 24 Μαρτίου, οι τηλεθεατές και του έδωσαν, γι’ άλλη μια φορά, την πρώτη θέση στον πίνακα τηλεθέασης.

Το νοσταλγικό αφιέρωμα στη δεκαετία με τα δύο μηδενικά, τότε που αλλάξαμε χιλιετία, χτύπησε 21,7% στο δυναμικό κοινό 18-54 και ήταν πρώτο στη ζώνη προβολής του, υπερισχύοντας του ανταγωνισμού με 6,2 μονάδες.

Αξίζει να σημειωθεί πως το flashback του Αντώνη Κανάκη και των Γιάννη Σερβετά και Χρήστου Κιούση απόλαυσαν 1.625.485 τηλεθεατές, στο σύνολο κοινού, τουλάχιστον για 1΄, ενώ σε τέταρτο (20:45-21:00) άγγιξε το 24,4%.

Στα social media, το «VINYΛΙΟ» τρένταρε, καθ’ όλη τη διάρκεια της προβολής του, λαμβάνοντας σχόλια και μηνύματα από χιλιάδες χρήστες.

Το αφιέρωμα στα 00s συνεχίζεται και την επόμενη Παρασκευή 31 Μαρτίου, στις 20:00

Ειδήσεις σήμερα:

Ανάβυσσος: Μητέρα και κόρη ήρθαν αντιμέτωπες με ληστές

Σύγκρουση αεροπλάνων: Η μεγαλύτερη τραγωδία στην ιστορία της Πολιτικής Αεροπορίας

Σεισμός στην Τουρκία: Κατσίκα ανασύρθηκε ζωντανή μετά από 47 ημέρες