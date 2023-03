Αθλητικά

Άλκης Καμπανός: η συγγνώμη μανάδων των κατηγορουμένων προς τους γονείς του 19χρονου

Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκαν συγγενικά πρόσωπα, οικογενειακοί φίλοι και εκπαιδευτικοί των 12 κατηγορούμενων.

Με την εξέταση μαρτύρων υπεράσπισης συνεχίζεται για 20η μέρα, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης, η δίκη για την «τυφλή» οπαδική επίθεση που στοίχισε τη ζωή του 19χρονου Άλκη Καμπανού.

Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκαν συγγενικά πρόσωπα, οικογενειακοί φίλοι και εκπαιδευτικοί των 12 κατηγορούμενων που αναφέρθηκαν κυρίως στις προσωπικότητες των νεαρών εμπλεκόμενων στο φονικό επεισόδιο. Μεταξύ αυτών, μητέρες που εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στους γονείς του αδικοχαμένου Άλκη, ζητώντας, με απολογητικό ύφος, συγγνώμη για την απώλεια του 19χρονου και την εμπλοκή των παιδιών τους.

«Καταλαβαίνουμε τη δική σας θέση, δεν είστε εδώ ως κατηγορούμενες», ήταν τα λόγια της προεδρεύουσας του δικαστηρίου προς τις τρεις γυναίκες που εξετάστηκαν σήμερα. Μεταφέροντας όσα τους εκμυστηρεύτηκαν τα παιδιά τους, πριν συλληφθούν και καταστούν κατηγορούμενα, αναφορικά με τον βαθμό συμμετοχής τους στο επεισόδιο, είπαν -καθεμία για λογαριασμό του δικού της παιδιού- ότι δεν χτύπησαν τον Άλκη ούτε ήρθαν σε σωματική επαφή μαζί του.

«Είναι δύσκολο για μένα να μιλάω για την υπόθεση», κατέθεσε η μητέρα του 1ου κατηγορούμενου, σημειώνοντας ότι έχει κλονιστεί ψυχικά η υγεία της μετά το συμβάν. «Τον παρακαλούσα να μου πει την αλήθεια. Κλαίγοντας, μου είπε “μαμά, δεν τον χτύπησα”. Αν τον είχε χτυπήσει δεν θα στεκόμουν απέναντι σας», είπε, απευθυνόμενη προς το δικαστήριο.

«Θέλω να ζητήσω μια μεγάλη συγγνώμη που ο γιος μου βρέθηκε εκεί», ανέφερε η μητέρα του 4ου κατηγορούμενου. «Κρατούσε έναν πυρσό […] δεν πρόλαβε να δει κάτι γιατί έφυγε», κατέθεσε -μεταξύ άλλων- η ίδια για τη συμμετοχή του κατηγορούμενου γιου της, ο οποίος μετά τη δολοφονική επίθεση, έφυγε στην πατρίδα του, την Αλβανία, για να παραδοθεί τελικά κάποια 24ωρα αργότερα στις ελληνικές διωκτικές αρχές.

Η τρίτη μάρτυρας, μητέρα του 11ου κατηγορούμενου, εξέφρασε τη συντριβή της για το φονικό συμβάν, το οποίο, όπως είπε, «έπεσε σαν βόμβα μέσα στο σπίτι μας». «Δεν μπορούσα να φανταστώ πως το παιδί μου θα είχε μία τέτοια εμπλοκή», ανέφερε, σημειώνοντας ότι ο γιος της, με βάση όσα της μετέφερε, «κρατούσε ένα ξύλο και επιτέθηκε στο φίλο του Άλκη».

Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη και συνεχίζεται με την εξέταση μαρτύρων υπεράσπισης.

