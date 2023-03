Καιρός

Καιρός: Ηλιοφάνεια και άνοδος της θερμοκρασίας την Παρασκευή

Άρωμα…. Καλοκαιριού την Παρασκευή. Πως θα κυμανθεί η θερμοκρασία και η ένταση των ανέμων. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα κεντρικά κα τα νότια από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και κατά τόπους 7 μποφόρ και στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα και θα φτάσει τους 17 με 20 βαθμούς και κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και από το απόγευμα έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αραιές νεφώσεις από το απόγευμα πυκνότερες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 στρεφόμενοι από το απόγευμα σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη, αραιές νεφώσεις που το βράδυ στη Μακεδονία θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και από το βράδυ τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες από τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Ιόνιο βαθμιαία τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι δυτικών διευθύνσεων 5 με 7 και στα βόρεια νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 20 και κατά τόπους 22 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη. Οι άνεμοι δυτικοί νοτιοδυτικοί 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα Δωδεκάνησα δυτικών διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια γενικά αίθριος καιρός, από το απόγευμα αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για το Σάββατο 1 Απριλίου

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στη δυτική Ελλάδα, την ανατολική νησιωτική χώρα και πιθανώς από το απόγευμα στη Μακεδονία και τη Θράκη.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 18 με 21 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

