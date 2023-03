Κοινωνία

Γυμνάσια - Λύκεια: Αλλάζουν οι ημερομηνίες για τη λήξη των μαθημάτων

Οι εκλογές αλλάζουν τη λήξη των μαθημάτων για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια. Τι θα ισχύσει σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία.

Με απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ αλλάζει η ημερομηνία λήξης των μαθημάτων σε Γυμνάσια και Λύκεια, λόγω των εθνικών εκλογών.

Στα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία δεν αλλάζει κάτι, όμως, σε Γυμνάσια και Λύκεια, τα μαθήματα θα ολοκληρωθούν το δεύτερο δεκαπενθήμερο το Μάη.

«Τα μαθήματα λήγουν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου. Η λήξη των μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού Λυκείου, του Επαγγελματικού Λυκείου, του Ειδικού Γυμνασίου, του Ειδικού Λυκείου και του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου καθορίζεται κάθε έτος με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μέχρι την 30ή Απριλίου».

