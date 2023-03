Υγεία - Περιβάλλον

Πάπας Φραγκίσκος: Τα νεότερα για την υγεία του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο νοσοκομείο παραμένει ο ποντίφικας, ο οποίος εισήχθη χθες. Τα προβλήματα υγείας του.

Ο πάπας Φραγκίσκος συνεχίζει να βρίσκεται στο καθολικό νοσοκομείο Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης, στο οποίο εισήχθη χθες, Τετάρτη, το απόγευμα, ωστόσο πηγαίνει καλύτερα και «ξανάρχισε να εργάζεται». Στενοί του συνεργάτες έκαναν γνωστό ότι ευχαριστεί για τα αμέτρητα μηνύματα που δέχθηκε, με ευχές για γρήγορη ανάρρωση.

Το Βατικανό, παράλληλα, υπογραμμίζει ότι ο Φραγκίσκος πάσχει από χρόνια βρογχίτιδα, με πρόβλημα άσθματος και ότι έχει αρχίσει να του χορηγείται αντιβιοτική θεραπεία. Η κατάσταση της υγείας του, η οποία επιδεινώθηκε πιθανόν λόγω υπερκόπωσης, «βελτιώνεται σταδιακά και οι προβλεπόμενες θεραπείες συνεχίζονται. Σήμερα το πρωί, μετά το πρωινό του, διάβασε μερικές εφημερίδες και ξανάρχισε να εργάζεται», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος της Αγίας Έδρας Ματέο Μπρούνι.

Σε ό,τι αφορά τη Μεγάλη Εβδομάδα των Καθολικών, σύμφωνα με πληροφορίες, σε περίπτωση που ο Φραγκίσκος παραμείνει για αρκετές ημέρες στο νοσοκομείο, στις θρησκευτικές τελετές πρόκειται να χοροστατήσει ένας από τους γηραιότερους καρδινάλιους του Βατικανού, αρχής γενομένης από την λειτουργία της Κυριακής των Βαίων των Καθολικών, στις 2 Απριλίου.

Πριν από δύο χρόνια, ο ποντίφικας υποβλήθηκε σε επέμβαση στο παχύ έντερο και υποφέρει από χρόνια γοναλγία, εξαιτίας της οποίας, για να διασχίσει μεγάλες αποστάσεις, ορισμένες φορές χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο.

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη Πισπιρίγκου - αναισθησιολόγος: η συγκλονιστική περιγραφή για την επαναφορά της Τζωρτζίνας στη ζωή

Γυμνάσια - Λύκεια: Αλλάζουν οι ημερομηνίες για τη λήξη των μαθημάτων

Δολοφονία Μακρή: δεν “έσπασαν” τα ισόβια για τον δράστη