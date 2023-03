Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Ταξιτζής ξεκίνησε πριν κατέβει η πελάτης του – την τραυμάτισε και την εγκατέλειψε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ηλικιωμένη τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο και ο οδηγός του ταξί συνελήφθη.

Εικόνα αρχείου

Συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, 58χρονος άνδρας, ο οποίος εμπλέκεται σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος με εγκατάλειψη.

Συγκεκριμένα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 58χρονος, ως οδηγός ΤΑΞΙ, σήμερα το πρωί, σε περιοχή της Τούμπας, κοντά στο “Θεαγένειο”, εκκίνησε το προαναφερόμενο όχημα προτού ολοκληρωθεί η αποβίβαση 80χρονης που επέβαινε σε αυτό, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της.

Ο οδηγός στη συνέχεια, εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος χωρίς να προβεί στις απαραίτητες από το νόμο ενέργειες.

Η τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο.

Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

