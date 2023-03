Πολιτική

Συμβούλιο Ασφαλείας Τουρκίας – Ελληνοτουρκικά: Επωφελής η συνέχιση θετικού κλίματος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση του Συμβουλίου Ασφαλείας και του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, για επίσκεψη Παναγιωτόπουλου.

«Θεωρείται ότι η συνέχιση του πρόσφατου θετικού κλίματος στις σχέσεις μας με την Ελλάδα θα είναι επωφελής και για τις δύο πλευρές και για την περιοχή μας. Έχει αναφερθεί ότι παρακολουθούνται στενά οι τρέχουσες εξελίξεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο», αναφέρεται στην ανακοίνωση μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης του Συμβουλίου Ασφαλείας της Τουρκίας, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου.

Στο «τραπέζι» της σύσκεψης βρέθηκε και ο πόλεμος στην Ουκρανία, για τον οποίο αναφέρεται: «Αξιολογήθηκαν οι αρνητικές επιπτώσεις του πολέμου που συνεχίζεται για περισσότερο από ένα χρόνο μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ουκρανίας στη σταθερότητα άλλων χωρών της περιοχής και στην ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα. Αναφέρθηκε ότι θα συνεχιστούν οι προσπάθειες για την εδραίωση διαρκούς ειρήνης, τη διατήρηση της περιφερειακής σταθερότητας και την εξάλειψη των επιπτώσεων των ανθρωπιστικών κρίσεων».

Τουρκικό ΥΠΑΜ: Επίσκεψη Παναγιωτόπουλου στην Αντιόχεια

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές του τουρκικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος θα φτάσει στην Αντιόχεια (Hatay) την Τρίτη 4 Απριλίου μετά από πρόσκληση του Ακάρ.

Ακάρ και Παναγιωτόπουλος θα έχουν στη συνέχεια τετ α τετ συνάντηση.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι Ακάρ και Παναγιωτόπουλος στην τηλεφωνική τους συνομιλία στις 9 Μαρτίου συμφώνησαν να αναπτύξουν μία ατζέντα στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας μεταξύ των δύο χωρών.

Ειδήσεις σήμερα:

ΥΠΠΟΑ για “Ιντεάλ” και “Άστορ”: δεν μπορούν να χαρακτηριστούν μνημεία

Ραγκούσης: Εξώδικο και πολιτική κόντρα για το σπίτι στην Πάρο

Δολοφονία Μακρή: δεν “έσπασαν” τα ισόβια για τον δράστη