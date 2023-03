Υγεία - Περιβάλλον

Κερκίνη: Νεκρά ψάρια στη λίμνη (βίντεο)

Σοκ έχει προκαλέσει η εμφάνιση των νεκρών ψαριών στη λίμνη Κερκίνη. Τι λένε οι ειδικοί.

Νεκρά ψάρια παρατηρήθηκαν σε διάφορα σημεία γύρω από τη λίμνη Κερκίνη πριν από λίγες μέρες, ενώ δείγματα στάλθηκαν ήδη στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία προκειμένου να διαπιστωθούν οι λόγοι της μαζικής θανής.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο συντονιστής του παραρτήματος Κερκίνης Θοδωρής Ναζιρίδης, το φαινόμενο εμφανίστηκε πριν από 10 μέρες σχεδόν σε όλη την ακτογραμμή.

«Βρέθηκαν εκατοντάδες νεκρά γριβάδια και πεταλούδες αλλά τις τελευταίες δύο μέρες το φαινόμενο έχει σταματήσει», είπε ο κ. Ναζιρίδης, εκτιμώντας ότι μάλλον οφείλεται σε ανοξικές συνθήκες που δημιουργήθηκαν στη λίμνη. «Ωστόσο», συνεχίζει, «επειδή δεν έχει παρατηρηθεί ξανά τόσο μεγάλος αριθμός νεκρών ψαριών, περιμένουμε τα αποτελέσματα από την Κτηνιατρική προκειμένου να γνωρίζουμε ακριβώς τι έχει συμβεί».

