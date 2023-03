Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Μπαχμούτ περνάει σταδιακά στον έλεγχο των Ρώσων

Η πόλη έχει μετατραπεί στο σύμβολο της σύγκρουσης μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών για τον έλεγχο της βιομηχανικής λεκάνης του Ντονμπάς.

Οι ουκρανικές δυνάμεις δεν ελέγχουν πλέον παρά μόνο το ένα τρίτο της πόλης Μπαχμούτ, όπου εδώ και μήνες διεξάγονται σκληρές, πολύνεκρες μάχες, παραδέχτηκε σήμερα ένας σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας, ο Σέρχιι Λετσένκο.

«Η Μπαχμούτ ελέγχεται κατά το ένα τρίτο από τις ουκρανικές δυνάμεις, όπως διαπίστωσαν οι διεθνείς παρατηρητές» είπε ο Λετσένκο κατά τη διάρκεια μιας ενημέρωσης που μεταδόθηκε από τον λογαριασμό της προεδρίας στο Telegram.

Ο σύμβουλος διέψευσε ωστόσο ότι η πόλη έχει περικυκλωθεί από τις ρωσικές δυνάμεις, όπως δήλωσε πρόσφατα ένας φιλορώσος αυτονομιστής της ανατολικής Ουκρανίας.

Στις 20 Μαρτίου, ο επικεφαλής της παραστρατιωτικής, μισθοφορικής οργάνωσης Βάγκνερ, Γεβγκένι Πριγκόζιν, υποστήριξε ότι οι άνδρες του ελέγχουν «σχεδόν το 70%» της Μπαχμούτ. Η πληροφορία αυτή δεν είχε επιβεβαιωθεί μέχρι τώρα από τις ουκρανικές αρχές.

Η Μπαχμούτ, μια πόλη 70.000 κατοίκων πριν από τον πόλεμο, έχει μετατραπεί στο σύμβολο της σύγκρουσης μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών για τον έλεγχο της βιομηχανικής λεκάνης του Ντονμπάς. Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν προωθηθεί τους τελευταίους μήνες στα βόρεια και τα ανατολικά, αποκόπτοντας πολλούς άξονες ανεφοδιασμού των Ουκρανών ενώ κατέλαβαν και την ανατολική πλευρά της πόλης.

Το αμερικανικό Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου (ISW) ανέφερε την Τετάρτη ότι οι Ρώσοι ελέγχουν «περίπου το 65%» της Μπαχμούτ αφού προωθήθηκαν τις τελευταίες πέντε ημέρες, κυρίως από τα βόρεια. Ο ουκρανικός στρατός ωστόσο λέει ότι έχει «σταθεροποιηθεί» η κατάσταση και ελπίζει ότι σύντομα θα επωφεληθεί από την κούραση των Ρώσων και θα εξαπολύσει αντεπίθεση.

