Ισημερινός - Κατολίσθηση: Τραγικός ο απολογισμός των νεκρών

Βουνό αποκόπηκε και πλάκωσε τα πάντα. Οι διασώστες δίνουν "μάχη" με το χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων μέσα στη λάσπη.

Τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 72 εξακολουθούν να αγνοούνται μετά την κατολίσθηση που έθαψε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα μεγάλο μέρος περιφερειακής συνοικίας της πόλης Αλαουσί, στον νότιο Ισημερινό, ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας των Άνδεων χθες Πέμπτη.

Γιγάντιο τμήμα ορεινού όγκου αποκολλήθηκε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα και χτύπησε τη συνοικία στην περιφέρεια αυτής της πόλης 45.000 κατοίκων στην επαρχία Τσιμποράσο, περίπου 300 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα Κίτο.

Η κατολίσθηση τραυμάτισε ακόμη 37 κατοίκους, ενώ χτυπήθηκαν 163 σπίτια, από τα οποία 57 καταστράφηκαν ολοσχερώς, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της εθνικής γραμματείας αντιμετώπισης κινδύνων (SNGR). Συνολικά, οι πληγέντες είναι κάπου 650.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται στον τόπο της καταστροφής, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Ωστόσο μέλη σωστικών συνεργείων θεωρούσαν πλέον την πιθανότητα να βρεθούν επιζώντες μηδενική, τέσσερις ημέρες μετά την καταστροφή.

Η κυβέρνηση άνοιξε τρία κέντρα υποδοχής των πληγέντων που έμειναν άστεγοι, ενώ διέταξε να εκκενωθούν 600 σπίτια παρότι δεν χτυπήθηκαν από την κατολίσθηση. Ο τομέας βρισκόταν σε «κίτρινο συναγερμό» από τον Φεβρουάριο, εξαιτίας των βροχοπτώσεων.

Λόγω του φονικού σεισμού που έπληξε τη χώρα νωρίτερα αυτόν τον μήνα και των βροχών, των πλημμυρών και των κατολισθήσεων, η κυβέρνηση κήρυξε την περασμένη εβδομάδα κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε 14 από τις 24 επαρχίες του Ισημερινού, ώστε να μπορέσουν να αποδεσμευτούν πόροι που απαιτούνται για να προσφερθεί βοήθεια στους πληγέντες.

Το κύμα κακοκαιρίας κατέστρεψε ή προκάλεσε ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και άλλες υποδομές.

Ήδη πριν από την κατολίσθηση της Κυριακής, από την αρχή της χρονιάς οι βροχές και οι κατολισθήσεις είχαν στοιχίσει τη ζωή σε 22 ανθρώπους και είχαν αφήσει άστεγους άλλους 346 σε όλη τη χώρα. Πάνω από 6.900 σπίτια υπέστησαν ζημιές και 72 καταστράφηκαν ολοσχερώς, κατά τα επίσημα δεδομένα.

