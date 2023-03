Κόσμος

Ισημερινός: Αυξάνεται η λίστα των νεκρών από το φονικό σεισμό

Ο πρόεδρος του Ισημερινού Γκιγιέρμο Λάσο ζήτησε από τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και διαβεβαίωσε ότι έχουν κινητοποιηθεί συνεργεία στις πληγείσες περιοχές.

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες άλλοι τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό που συγκλόνισε χθες Σάββατο τις παράκτιες επαρχίες του Ισημερινού και έγινε αισθητός στο βόρειο Περού.

Σύμφωνα με το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,8 βαθμών (6,7 σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο). Το επίκεντρό του εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων από την πόλη Μπαλάο, στην επαρχία Γκάγιας, και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 66 χιλιόμετρα.

?? Pelo menos seis mortos confirmados apos o terremoto de magnitude 6.7 no Equador.pic.twitter.com/OJYmNcOHiY — Mundo News (@Mundo__News) March 18, 2023

Το γραφείο της προεδρίας του Ισημερινού αναφέρει πως 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 380 τραυματίστηκαν, κυρίως στην επαρχία Ελ Όρο. Τουλάχιστον 44 σπίτια κατέρρευσαν, ενώ άλλα 90 υπέστησαν σημαντικές φθορές. Ζημιές έχουν αναφερθεί σε περίπου 50 σχολεία και 30 κέντρα υγείας, ενώ δρόμοι αποκλείστηκαν εξαιτίας κατολισθήσεων. Το αεροδρόμιο Σάντα Ρόσα υπέστη περιορισμένες ζημιές, αλλά παρέμεινε σε λειτουργία.

Η Γραμματεία Διαχείρισης Καταστροφών ανέφερε νωρίτερα ότι η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Petroecuador διέκοψε τις δραστηριότητές της και εκκένωσε πολλές εγκαταστάσεις της, για προληπτικούς λόγους.

«Όλοι τρέξαμε έξω στον δρόμο… φοβηθήκαμε πολύ», είπε ο Ερνέστο Αλβαράδο, ένας κάτοικος της Ίσλα Πούνια, ενός νησιού κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, όπου ορισμένα σπίτια κατέρρευσαν. Μετά τον αρχικό σεισμό σημειώθηκαν δύο ασθενέστεροι μετασεισμοί.

Στο βόρειο Περού, όπου ο σεισμός έγινε ιδιαιτέρως αισθητός αναφέρθηκε ο θάνατος ενός παιδιού. Στην πόλη Τούμπες, κοντά στα σύνορα με τον Ισημερινό, ένα 4χρονο κορίτσι τραυματίστηκε θανάσιμα από τούβλο που έπεσε στο κεφάλι της, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.