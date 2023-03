Κόσμος

Φονικός σεισμός στο Εκουαδόρ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρότατος σεισμός έπληξε το Εκουαδόρ και το βόρειο Περού, προκαλώντας θανάτους και καταστροφές.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον σεισμό, μεγέθους 6,8 βαθμών, που σημειώθηκε στον Ισημερινό και το βόρειο Περού, ενώ πολλά κτίρια υπέστησαν ζημιές.

Ο πρόεδρος του Ισημερινού Γκιγιέρμο Λάσο, με ανάρτησή του στο Twitter ζήτησε από τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και «να ενημερώνονται από επίσημες πηγές».

Σύμφωνα με το αμερικανικών Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,8 βαθμών (6,7 σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο) και προερχόταν από εστιακό βάθος 66,4 χιλιομέτρων. Το επίκεντρό του εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων από την πόλη Μπαλάο, στην επαρχία Γκάγιας.

Η Γραμματεία Διαχείρισης Καταστροφών ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι ένας τοίχος κατέρρευσε και καταπλάκωσε ένα όχημα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος στην πόλη Κουένκα. Στην κοινότητα Ματσάλα, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλά κτίρια κατέρρευσαν, ενώ πολλά χωριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Ζημιές αναφέρθηκαν και σε άλλες επαρχίες, όπως σε ένα σουπερμάρκετ όπου κατέρρευσε ένας τοίχος.

Σύμφωνα με τη Γραμματεία, η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Petroecuador διέκοψε τις δραστηριότητές της και εκκένωσε πολλές εγκαταστάσεις της, για προληπτικούς λόγους.

«Όλοι τρέξαμε έξω στον δρόμο… φοβηθήκαμε πολύ», είπε ο Ερνέστο Αλβαράδο, ένας κάτοικος της Ίσλα Πούνια, ενός νησιού κοντά στο επίκεντρο του σεισμού όπου ορισμένα σπίτια κατέρρευσαν.

Μετά τον αρχικό σεισμό σημειώθηκαν δύο μικρότεροι μετασεισμοί.

Στο Περού, ο σεισμός έγινε αισθητός στις βόρειες επαρχίες αλλά δεν υπάρχουν προς το παρόν αναφορές για ζημιές ή θύματα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κοζάνη: Κλειστή η γέφυρα Σερβιών

H Λίντσεϊ Λόχαν έγκυος στο πρώτο της παιδί

Πάλη: Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης πρωταθλητής Ευρώπης στο Βουκουρέστι