Τέμπη: Προφυλακιστέος ο επιθεωρητής Κυκλοφορίας του ΟΣΕ - Πού έριξε τις ευθύνες

Τι υποστήριξε στην μαραθώνια απολογία του ο επιθεωρητής Κυκλοφορίας του ΟΣΕ για την τραγωδία στα Τέμπη.

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο επιθεωρητής Κυκλοφορίας του ΟΣΕ, μετά την μαραθώνια απολογία του στον εφέτη ανακριτή για την τραγωδία στα Τέμπη, έως αργά τη νύχτα.

Σημειώνεται πως ο επιθεωρητής που ήταν αρμόδιος να ορίζει της βάρδιες των σταθμαρχών, φέρεται να υποστήριξε πως δεν ευθύνεται για τον τρόπο που εκτέλεσαν τα καθήκοντα τους οι σταθμάρχες την μοιραία βραδιά του δυστυχήματος.

Υπενθυμίζεται ότι τόσο ο επιθεωρητής Κυκλοφορίας όσο και οι τρεις σταθμάρχες κατηγορούνται για διατάραξη των συγκοινωνιών σε βαθμό κακουργήματος, για ανθρωποκτονίες και σωματικές βλάβες από αμέλεια κατά συρροή.

Σε δήλωση του Αλέξη Κούγια, που εκπροσωπεί τις οικογένειες 11 νεκρών, καθώς και 4 τραυματίες από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, αναφέρονται τα εξής:

«Όπως είναι γνωστό, το δικηγορικό μας γραφείο εκπροσωπεί δεκαπέντε θύματα (οικογένειες 11 θανόντων και 4 τραυματίες) της τραγωδίας των Τεμπών. Αυτονόητο είναι ότι παρακολουθούμε όλες τις ανακριτικές εξελίξεις. Χθες απολογούνταν ο κ. Προϊστάμενος Επιθεώρησης του σιδηροδρομικού σταθμού Λαρίσης και των πέριξ αυτής σιδηροδρομικών σταθμών (Παλαιοφαρσάλου, Βόλου, Νέων Πόρων κλπ) και μετά από πολύωρη ανακριτική απολογία, με ομόφωνη απόφαση των Εφετών Ανακριτών κ.κ. Μπακαΐμη και Λυμπεριάδου και του αρμόδιου Εισαγγελέα Εφετών Λαρίσης, αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση.

Δεν έχουμε λάβει αντίγραφα ούτε της προφορικής ανακριτικής απολογίας του ούτε του απολογητικού του υπομνήματος, το οποίο, όπως πληροφορηθήκαμε, περιέχει υπερασπιστικές θέσεις εκατό σελίδων.

Σεβόμενοι πάντοτε το τεκμήριο της αθωότητας ευχόμεθα να έχει απολογηθεί με ειλικρίνεια, υπερασπιζόμενος τα δικαιώματά του, και θα τοποθετηθούμε με νέο δελτίο τύπου, μόλις λάβουμε τα νέα αντίγραφα της υπολοίπου μέχρι σήμερα δικογραφίας, διότι έχει μεγάλη σημασία τόσο για τους συγγενείς των θυμάτων που εκπροσωπούμε, όσο και για τον επικεφαλής του γραφείου μας, αλλά και για εμάς τους συνεργάτες του η υπόθεση αυτή, εφόσον υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, να μην περιοριστεί μόνο στον στενό κύκλο των εμπλεκομένων σταθμαρχών από τη Λάρισα, πέριξ της Λαρίσης μέχρι και τη Θεσσαλονίκη, αλλά όλοι όσοι έχουν ευθύνη, ακόμη και διοικητικά στελέχη, αλλά και πολιτικοί προϊστάμενοι σε βάθος 15ετίας και ανεξαρτήτως του κόμματος που κυβερνούσε, να λογοδοτήσουν γι’ αυτές τις πρωτοφανείς ποινικές παραβάσεις που οδήγησαν στον θάνατο 57 συνανθρώπους μας και στον τραυματισμό εκατοντάδων άλλων.

Παρακολουθούμε καθημερινά τις εξελίξεις και, όπως έχουμε υποχρέωση, θα ενημερώνουμε υπεύθυνα, αφού συνεννοούμαστε πρώτα με τους εντολείς μας, ώστε αυτή η υπόθεση μέχρι και την οριστική απόδοση Δικαιοσύνης να μην εξαφανιστεί από την επικαιρότητα.

Είμαστε βέβαιοι ότι τόσο η κυρία και ο κύριος Εφέτης Ανακριτής που είναι καταξιωμένοι Δικαστές, όσο και η Εισαγγελία Εφετών Λαρίσης, ανεξαρτήτως εάν ο επικεφαλής κος Σταμάτης Δασκαλόπουλος συνταξιοδοτείται τον Ιούνιο μαζί με τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κο Ισίδωρο Ντογιάκο, θα πράξουν στο ακέραιο το καθήκον τους και θα οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη με αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία όλους όσοι είτε με παράνομες πράξεις είτε παράνομες παραλείψεις είχαν έστω και την παραμικρή ευθύνη γι’ αυτό το τραγικό δυστύχημα με τις τραγικές παρεμβάσεις στη ζωή και την υγεία όσων έχασαν τη ζωή τους ή τραυματίστηκαν αλλά και στη ζωή των συγγενών τους».

