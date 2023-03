Αθλητικά

Μπακς - Σέλτικς: Βαριά ήττα για τα “Ελάφια” - Η βαθμολογία σε Δύση και Ανατολή

Οι Σέλτικς διέλυσαν τους Μπακς μέσα στο Μιλγουόκι και έβαλαν «φωτιά» στην κορυφή της Ανατολής.

Παίζοντας εξαιρετικό μπάσκετ οι Σέλτικς διέλυσαν τους Μπακς μέσα στο Μιλγουόκι με 140-99 και έβαλαν «φωτιά» στην κορυφή της Ανατολικής περιφέρειας με μόλις πέντε αγώνες να απομένουν για τη λήξη της κανονικής περιόδου. Τα «ελάφια» παραμένουν στην κορυφή της Ανατολής με ρεκόρ 55-22 αλλά η Βοστώνη βρίσκεται δύο νίκες μακριά με ρεκόρ 53-24. Οι Μπακς ωστόσο υστερούν σε περίπτωση ισοβαθμίας καθώς έχασαν τη σειρά με τους Σέλτικς με 2-1.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Τζέισον Τέιτουμ, που έκανε μεγάλη εμφάνιση με 40 πόντους (4/8 δίποντα, 8/10 τρίποντα, 8/8 βολές) ενώ 30 πόντους πρόσθεσε ο Τζέιλεν Μπράουν και από 14 πόντους οι Μάλκομ Μπρόγκντον και Άλ Χόρφορντ.

Για τους γηπεδούχους ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε 24 πόντους (11/22 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 2/3 βολές), 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 25 λεπτά συμμετοχής. Από εκεί και πέρα 13 πόντους σημείωσε ο Κρις Μίντλετον και 12 ο Μπόμπι Πόρτις, που είχε και 10 ριμπάουντ.

Αποβλήθηκε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο καθώς κουτούλησε τον Μπλέικ Γκρίφιν μετά από αντιαθλητικό φάουλ του τελευταίου στα 85 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα. Ο Έλληνας ψηλός αγωνίστηκε 8 λεπτά και είχε 1 πόντο (1/4 βολές), 1 ασίστ και 1 λάθος.

Το πρόγραμμα των δύο ομάδων έχει ως εξής:

ΜΠΑΚΣ

Σίξερς εντός

Γουίζαρντς εκτός

Μπουλς εντός

Γκρίζλις εντός

Ράπτορς εκτός

ΣΕΛΤΙΚΣ

Τζαζ εντός

Σίξερς εκτός

Ράπτορς εντός

Ράπτορς εντός

Χοκς εντός

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Μιλγουόκι-Βοστώνη 99-140

Ντένβερ-Νέα Ορλεάνη 88-107

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

-----------

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Βοστώνη 53-24

Φιλαδέλφεια 50-26

Νέα Υόρκη 44-33

Μπρούκλιν 41-35

Τορόντο 38-38

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μιλγουόκι 55-22

Κλίβελαντ 48-29

Σικάγο 36-40

Ιντιάνα 33-44

Ντιτρόιτ 16-60

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μαϊάμι 40-37

Ατλάντα 38-38

Ουάσινγκτον 34-42

Ορλάντο 32-44

Σάρλοτ 26-51

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντένβερ 51-25

Μινεσότα 39-38

Οκλαχόμα Σίτι 38-39

Γιούτα 36-40

Πόρτλαντ 32-44

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Σακραμέντο 46-30

Φοίνιξ 41-35

Λ.Α. Κλίπερς 41-36

Γκόλντεν Στέιτ 40-37

Λ.Α. Λέικερς 38-38

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μέμφις 48-28

Νέα Ορλεάνη 39-38

Ντάλας 37-40

Σαν Αντόνιο 19-57

Χιούστον 18-59