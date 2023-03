Πολιτισμός

“Γιάννης Σμαραγδής: Ο Αρχιτέκτονας της Ψυχής, EL GRECO” από τον Μίμη Τσακωνιάτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίσημη παρουσίαση του βιβλίου του στοχαστή Μίμη Τσακωνιάτη για τον Γιάννη Σμαραγδή και την ανάδειξη του έργου του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου.

Την Δευτέρα 3 Απριλίου 2023 και ώρα 18:30 θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου του στοχαστή Μίμη Τσακωνιάτη με τίτλο "Γιάννης Σμαραγδής: Ο Αρχιτέκτονας της Ψυχής, EL GRECO' για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν το βιβλίο με τις υπογραφές του συγγραφέα και του σκηνοθέτη.

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στις Εκδόσεις ΑΡΜΟΣ, Μαυροκορδάτου 11 στην Αθήνα.

Στο οπισθόφυλλο του βιβλίου του στοχαστή Μίμη Τσακωνιάτη, αναφέρονται τα εξής:

«Εκτός από τον Νίκο Καζαντζάκη, του οποίου το ταξίδι στο Τολέδο έλαβε διαστάσεις πνευματικού προσκυνήματος, και τους Γιάννη Σμαραγδή και Βαγγέλη Παπαθανασίου, κανείς άλλος Έλληνας, μήτε ξένος, μπόρεσε ποτέ να μπει στην ουσία του έργου του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Μάλιστα, το πλησίασμα από τους κριτικούς και θεωρητικούς της τέχνης πάνω στο υπερκόσμιο δημιούργημά του θυμίζει την ιστορία που είχε πει ο Βούδας για την Αλήθεια, την οποία παρομοίασε με ελέφαντα, και τους αναζητητές της με τυφλούς που μάταια πάσχιζαν να καταλάβουν τι ήταν. Ο ένας άγγιζε την προβοσκίδα, ο άλλος το πόδι, ο τρίτος το αυτί, κάποιος την ουρά.

Για όλους αυτούς το ζωγραφικό corpus του Γκρέκο εξακολουθεί να παραμένει μια μυστηριώδης σκοτεινή νήσος, μια terra incognita, όπου καθένας κάνει κατά το δοκούν τις δικές του προβολές, αδυνατώντας να δει την πλήρη, αληθινή εικόνα. Γιατί αυτό που βλέπει δεν είναι παρά η πολλαπλή, απατηλή αντανάκλασή της πάνω στο πανί του θεάτρου των σκιών…

Αυτή την πλήρη αληθινή εικόνα έρχεται ύστερα από τετρακόσια και πλέον χρόνια να αποκαλύψει με τη θαυμαστή, προικισμένη του γραφή ο Μίμης Τσακωνιάτης, χρησιμοποιώντας ως βατήρα του τη μνημειώδη ταινία του Κρητικού σκηνοθέτη.»

Το βιβλίο αυτό του συγγραφέα Μίμη Τσακωνιάτη είναι το τρίτο από τον κύκλο "Γιάννης Σμαραγδής: Ο Αρχιτέκτονας της Ψυχής". Προηγήθηκαν τα: Καλή σου νύχτα, Κυρ Αλέξανδρε (Παπαδιαμάντης) και Καβάφης.

Ειδήσεις σήμερα:

Πισπιρίγκου - Κούγιας: ο αναισθησιολόγος φταίει για την τετραπληγία της Τζωρτζίνας

Σοβαρός τραυματισμός 3χρονου σε παιδότοπο: Αποζημίωση ζητούν οι γονείς

Τέμπη - Κωνσταντινίδης: ο χαμός της πολύτεκνης συζύγου και η “οργή” για τους μηχανοδηγούς (βίντεο)