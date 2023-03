Πολιτική

Παπαθανάσης: “Επίσκεψη” του “Ρουβίκωνα” στο σπίτι του Αναπληρωτή Υπουργού

Παρέμβαση στο σπίτι του Νίκου Παπαθανάση, πραγματοποίησε η αναρχική συλλογικότητα «Ρουβίκωνας».

Τα μέλη πραγματοποίησαν μοτοπορεία και πέταξαν τρικάκια έπειτα από δημοσιεύματα σχετικά με το δάνειο του κ. Παπαθανάση.

"Σε συνέχεια της αήθους επίθεσης λασπολογίας του εργαλείου δολοφονίας χαρακτήρα "Documento" και του κ. Κ. Βαξεβάνη, τη σκυτάλη πήραν μέλη του Ρουβίκωνα, επιχειρώντας να εκφοβίσουν εμένα και την οικογένειά μου. Κανείς δεν τους φοβάται, η Δημοκρατία δεν τρομοκρατείται", αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης.

Σε συνέχεια της αήθους επίθεσης λασπολογίας του εργαλείου δολοφονίας χαρακτήρα "Documento" και του κ. @KostasVaxevanis , την σκυτάλη πήραν απόψε μέλη του Ρουβίκωνα, επιχειρώντας να εκφοβίσουν εμένα και την οικογένειά μου. Κανείς δεν τους φοβάται, η δημοκρατία δεν τρομοκρατείται. — Νίκος Παπαθανάσης (@npapathanasis) March 30, 2023

