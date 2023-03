Οικονομία

Πάσχα: Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων

Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα την περίοδο των εορτών. Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών ανακοίνωσε το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων της Αθήνας για την εορταστική περίοδο του Πάσχα, το οποίο ξεκινά από την ερχόμενη Πέμπτη 6 Απριλίου και έχει ως εξής:

Πέμπτη 6/4/2022 09.00 - 21.00

Παρασκευή 7/4/2022 09.00 - 21.00

Σάββατο 8/4/2022 09.00 - 18.00

Κυριακή 9/4/2022 11.00 - 18.00

Μ. Δευτέρα 10/4/2022 09.00 - 21.00

Μ. Τρίτη 11/4/2022 09.00 - 21.00

Μ. Τετάρτη 12/4/2022 09.00 - 21.00

Μ. Πέμπτη 13/4/2022 09.00 - 21.00

Μ. Παρασκευή 14/4/2022 13.00 - 19.00

Μ. Σάββατο 15/4/2022 09.00 - 15.00

ΠΑΣΧΑ 16/4/2022 ΑΡΓΙΑ

Δευτέρα 17/4/2022 ΑΡΓΙΑ

Με αφορμή την εορταστική περίοδο του Πάσχα, ο Πρόεδρος του ΕΣΑ, Σταύρος Καφούνης, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Εύχομαι να είναι αυτή η εορταστική περίοδος στην οποία θα δούμε ότι αφήνουμε πίσω μας τα δύσκολα και η αγορά θα δείξει ότι είναι η δύναμη της χώρας. Οι εμπορικές επιχειρήσεις της Αθήνας είναι έτοιμες να υποδεχθούν τον κόσμο στα καταστήματά τους με γεμάτα ράφια και πολύ καλές τιμές. Καλή Ανάσταση και Χρόνια Πολλά σε όλους».

