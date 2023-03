Κοινωνία

Διακίνηση μεταναστών: Επιχείρηση 200 αστυνομικών σε 3 περιοχές (εικόνες)

Σε δεκάδες συλλήψεις έχουν ήδη προβεί οι αστυνομικοί, βάζοντας τέλος στην δράση των σύγχρονων δουλέμπορων.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, με την συμμετοχή 200 αστυνομικών σε διάφορες περιοχές της Αττικής, Θεσσαλονίκης και Ηλείας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε παράνομα μετανάστες και προέβαινε στην κατάρτιση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων.

Πρόκειται για εγκληματική οργάνωση με ιδιαίτερο εύρος δράσης καθώς μέχρι στιγμής προκύπτει η εμπλοκή της

Στη διακίνηση τουλάχιστον 2.200 αλλοδαπών από και προς την Ελλάδα,

Στην έκδοση πάνω από 2.500 νομιμοποιητικών εγγράφων έναντι χρηματικής αμοιβής

Στην κατάρτιση πάνω από 8.000 πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων

Επίσης, η εν λόγω εγκληματική οργάνωση διέθετε επαγγελματικές δομές κατάρτισης πλαστών έγγραφων και μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί 5 εργαστήρια με πλήθος πλαστών εγγράφων και σύνεργα κατάρτισης αυτών, ενώ εντοπίστηκαν και 10 διαμερίσματα φιλοξενίας υπό αναχώρηση αλλοδαπών.

Επιπλέον εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν περισσότεροι από 80 αλλοδαποί για τους οποίους είχαν πραγματοποιηθεί προπαρασκευαστικές πράξεις για την αναχώρηση τους από τη χώρα.

Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν ταυτοποιηθεί σημεία άφιξης και αναχώρησης σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ από τα ψηφιακά πειστήρια έχουν ταυτοποιηθεί περισσότερες από 30.000 ψηφιακές μήτρες κατασκευής ταυτοτήτων και διαβατηρίων.

Διενεργούνται έρευνες σε οικίες, καταστήματα και «καβάντζες» και μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 36 άτομα.

Με την ολοκλήρωση της επιχείρησης θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ

