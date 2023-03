Κοινωνία

Οι φωτογραφίες του “μάγου” που κατηγορείται για βιασμό της βαφτισιμιάς του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα στοιχεία και οι φωτογραφίες του άνδρα που κατηγορείται για βιασμό της ανήλικη βαφτισιμιάς του δόθηκαν στη δημοσιότητα με εντολή εισαγγελέα.

Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες 78χρονου ημεδαπού, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για τις αξιόποινες πράξεις α) του βιασμού κατ’ εξακολούθηση και β) της κατάχρησης ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, πράξεις που φέρονται ότι τελέσθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από το μήνα Ιούνιο του έτους 2020 έως και το μήνα Αύγουστο του έτους 2021, στη Νέα Καλλικράτεια και στη Θεσσαλονίκη.

Έπειτα από σχετική καταγγελία, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης σχημάτισαν ποινική δικογραφία σε βάρος του 78χρονου, καθώς από τον Ιούνιο του 2020 έως τον Αύγουστο του 2021 ενώ βρισκόταν μόνος του με την 16χρονη (τότε) βαφτισιμιά του σε περιοχή της Χαλκιδικής, την περιήγαγε σε κατάσταση ανικανότητας για αντίσταση, προσφέροντάς της κάνναβη σε τσιγάρο και αλκοόλ και ακολούθως την εξανάγκαζε σε γενετήσιες πράξεις.

Δείτε τις φωτογραφίες και τα στοιχεία του κατηγορούμενου ΕΔΩ

Το συγκεντρωθέν προανακριτικό υλικό υπεβλήθη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, δυνάμει του οποίου εκδόθηκε ένταλμα προσωρινής κράτησης, οπότε και συνελήφθη και οδηγήθηκε σε κατάστημα κράτησης.

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων του, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου, των ανηλίκων, των ευάλωτων ή ανίσχυρων πληθυσμιακών ομάδων και προς ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των αδικημάτων που τελέστηκαν.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 2310-388456, 2310-388457 και 2310-388458 του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση είναι χρονικής διάρκειας μέχρι 27-09-2023, σύμφωνα με την Εισαγγελική Διάταξη. Πέραν του χρονικού αυτού ορίου δεν επιτρέπεται και αντίκειται στο νόμο, η διατήρηση ή/και αναπαραγωγή της δημοσιοποίησης των παραπάνω στοιχείων.

Ειδήσεις σήμερα:

Qatar Gate – Εύα Καϊλη: Σκέφτηκα την αυτοκτονία αρκετές φορές

Σοβαρός τραυματισμός 3χρονου σε παιδότοπο: Αποζημίωση ζητούν οι γονείς

Πισπιρίγκου - Κούγιας: ο αναισθησιολόγος φταίει για την τετραπληγία της Τζωρτζίνας