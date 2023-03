Life

“Είμαστε Μαζί”: Οι καλεσμένοι του Σαββατοκύριακου (εικόνες)

Η Ελίνα Παπίλα, ο Αντώνης Βλοντάκης, ο Γιώργος Λάγιος και η Νεφέλη Meg μας κρατούν συντροφιά και αυτό το Σαββατοκύριακο. Ποια θέματα θα συζητήσουν.

Και αυτό το Σαββατοκύριακο θα «Είμαστε Μαζί» ζωντανά στις 17:00 στον ΑΝΤ1. Η Ελίνα Παπίλα, ο Αντώνης Βλοντάκης, ο Γιώργος Λάγιος και η Νεφέλη Meg έρχονται με συνεντεύξεις, συζητήσεις και προβληματισμούς, ψηφοφορίες και ενεργή συμμετοχή κοινού και τηλεθεατών σε θέματα που μας απασχολούν, για να γεμίσουν τα απογεύματα του Σαββατοκύριακού μας με αισιοδοξία και θετική ενέργεια.

Το Σάββατο 1η Απριλίου, με αφορμή την Πρωταπριλιά, με την παρέα του «Είμαστε Μαζί» συζητάμε ποιο μπορεί να είναι μεγαλύτερο ψέμα: το «Σ ’αγαπώ» ή η απάντηση «Και εγώ» και αναλύουμε ποιοι λένε τελικά περισσότερα ψέματα, οι άντρες ή οι γυναίκες;

Καλεσμένη στο στούντιο η Σοφία Φαραζή.

Την Κυριακή 2 Απριλίου, αναλύουμε το συναίσθημα της ζήλιας και κατά πόσο μπορεί να είναι αντίδοτο στη ρουτίνα μιας σχέσης και συζητάμε για τα φίλτρα στα social media που βλάπτουν την αυτοεκτίμησή μας.

Καλεσμένος στο στούντιο ο Ορέστης Χαλκιάς.

«Είμαστε Μαζί»: Κάθε Σαββατοκύριακο στις 17:00 στον ΑΝΤ1!

Γιατί σε όλα όσα ζούμε, αξίζει να «Είμαστε Μαζί»!

