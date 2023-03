Κοινωνία

Τρομοκρατικό δίκτυο στην Αθήνα: Προφυλακιστέοι οι δύο κατηγορούμενοι

Τι κατέθεσαν οι δύο κατηγορούμενοι για το σχεδιαζόμενο τρομοκρατικό χτύπημα στο ισραηλινό εστιατόριο.

Στην φυλακή οδηγούνται οι δύο κατηγορούμενοι ως μέλη τρομοκρατικής οργάνωσης που, σύμφωνα με τις αρχές, σχεδίαζαν να χτυπήσουν στόχο εβραϊκού και Ισραηλινού ενδιαφέροντος στο κέντρο της Αθήνας.

Οι δύο πακιστανικής καταγωγής κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν λίγο πριν το μεσημέρι ενώπιον του Ανακριτή όπου ζήτησαν τον διορισμό συνηγόρου δικηγόρου, καθώς δεν είχαν απευθυνθεί οι ίδιο σε δικηγόρο για την υπεράσπιση τους για να απολογηθούν για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Σύμφωνα με τον διορισθέντα από τον δικαστικό λειτουργό δικηγόρο, ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων αποδέχεται ότι είχε προβεί σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για το χτύπημα, πλην όμως όπως φέρεται να ισχυρίζεται, λειτουργούσε υπό το καθεστώς φόβου και απειλής, καθώς ο θεωρούμενος ως εγκέφαλος από το Ιράν με τον οποίο ήταν από το ίδιο χωριό χρησιμοποιούσε κάποια ποινική εκκρεμότητα που είχε. Ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστηρίζει πως σταμάτησε κάθε επικοινωνία με τον φερόμενο ως καθοδηγητή όταν του είπε πως θέλει χτύπημα με νεκρούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να "στρατολογήθηκαν" με την υπόσχεση αδρής πληρωμής για κάθε ανθρώπινη απώλεια, από άγνωστο μέλος κλάδου των "Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης".

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και η κατηγορία σε βάρος αγνώστου για τα αδικήματα της διεύθυνσης τρομοκρατικής οργάνωσης (κακούργημα)και πρόκλησης για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση (πλημμέλημα).

