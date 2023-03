Κοινωνία

Πειραιάς: κοκαΐνη σε πλοίο με μπανάνες (εικόνες)

Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών εντοπίστηκε σε πλοίο εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι του Πειραιά.

Είκοσι συσκευασίες με κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους 17,598 κιλών, εντοπίστηκαν σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον Πειραιά, κατά τις βραδινές ώρες της 26.03.2023.

Το πλοίο με σημαία Χονγκ Κονγκ, είχε αναχωρήσει από το Εκουαδόρ φορτωμένο με μπανάνες και τελικό προορισμό της Νικομήδεια της Τουρκίας. Οι ναρκωτικές ουσίες, η διακίνηση των οποίων θα επέφερε παράνομο περιουσιακό όφελος συνολικής αξίας άνω των 600.000 ευρώ ευρώ, εντοπίστηκαν από το πλήρωμα του πλοίου σε κούτες με ηλεκτρολογικό υλικό.

Το πλοίο είχε καταπλεύσει στον Πειραιά για επιδιόρθωση βλάβης και ο πλοίαρχος μετά τον εντοπισμό των ναρκωτικών ουσιών ειδοποίησε τις αρχές.

Στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά και Ραφήνας, με αστυνομικούς σκύλους ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών διενήργησαν έλεγχο στους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους του πλοίου. Στην έρευνα συνέδραμαν κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών, στελέχη του Γ' Τελωνείου Πειραιά και της διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ενεργειών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Στο πλαίσιο της έρευνας κατασχέθηκαν μία συσκευή εντοπισμού θέσης και η ανωτέρω ποσότητα ναρκωτικής ουσίας.

