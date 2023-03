Πολιτική

Τσίπρας: Θα γίνει πράξη η προοδευτική Κυβέρνηση που έχει ανάγκη ο τόπος

«Διεκδικούμε την ψήφο του λαού για να αλλάξουμε τη χώρα. Να ξαναφέρουμε τη δικαιοσύνη στον τόπο», υπογράμμισε μεταξύ άλλων.

Ως «πρώτο βήμα που θα φέρει την πολιτική αλλαγή και τη δικαιοσύνη» χαρακτήρισε τη σημερινή του ομιλία στην Καλαμάτα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, στέλνοντας «το μήνυμα της αποφασιστικότητας και της ελπίδας, το μήνυμα ότι η προοδευτική κυβέρνηση, που έχει ανάγκη ο τόπος θα γίνει πράξη σε λίγες εβδομάδες από σήμερα».

«Με καθαρό μέτωπο. Καθαρό πολιτικό μητρώο. Καθαρές προτάσεις. Καθαρά χέρια. Διεκδικούμε την ψήφο του λαού για να αλλάξουμε τη χώρα. Να ξαναφέρουμε τη δικαιοσύνη στον τόπο», είπε, ξεκινώντας την ομιλία του, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα «το πετύχει».

«Είμαστε πιο έτοιμοι, πιο ώριμοι, πιο έμπειροι, αλλά και πιο αποφασισμένοι από ποτέ γι' αυτό», δήλωσε ο Αλ. Τσίπρας, τονίζοντας πως «η αλλαγή είναι ο καθένας από μας», «ο εργαζόμενος, ο άνεργος, ο νέος, ο μικρομεσαίος, ο αγρότης, ο συνταξιούχος, που διεκδικεί ένα καλύτερο αύριο».

«Σε αυτή τη κρίσιμη, όμως, εκλογική μάχη προσερχόμαστε όλοι με το βάρος του πένθους και της οργής. Όταν νέοι άνθρωποι παίρνουν το τρένο και αντί να καταλήξουν στην αγκαλιά των δικών τους καταλήγουν στο θάνατο, τότε έρχεται η ώρα να πούμε όλοι να πούμε μια φράση, ανεξάρτητα από το τι πιστεύουμε, ποιο κόμμα ψηφίσαμε, ποιες ιδέες μας συγκινούν: Ως εδώ! Δεν πάει άλλο!», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι «όλες οι ασχήμιες του κράτους που διαφημίστηκε ως επιτελικό συναντήθηκαν στην κοιλάδα των Τεμπών με δραματικές συνέπειες».

«Η διάλυση του δημόσιου τομέα και κάθε δομής προστασίας των ανθρώπων. Η εμμονή στις θολές συμφωνίες για την κερδοσκοπία των μεγάλων συμφερόντων. Ο κομματισμός, ο χρηματισμός, το ρουσφέτι, το βόλεμα. Η αδιαφορία τελικά όχι μόνο για την καθημερινότητα των απλών ανθρώπων, αλλά και για την ίδια τη ζωή», είπε χαρακτηριστικά, ενώ ξεκαθάρισε πως «δεν είναι η ανείπωτη αυτή τραγωδία θέμα για προεκλογική εκμετάλλευση».

Διαφθορά, αναξιοκρατία, οικογενειοκρατία

Αφού έκανε αναφορά στην πανδημία και στους χιλιάδες νεκρούς, στις υποκλοπές και στις «υποθέσεις διαφθοράς» πρόσθεσε: «Αυτή είναι η Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη. Η Ελλάδα της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αναξιοκρατίας, της οικογενειοκρατίας, η Ελλάδα της θεσμικής καταρράκωσης, η Ελλάδα της αδικίας. Και αυτή η Ελλάδα δε μας αξίζει. Ότι και να είμαστε, ότι και να πιστεύουμε. Αριστεροί, κεντρώοι ή δεξιοί. Διαφήμισαν επιτελικό κράτος και έχτισαν ένα ανίκανο, αναποτελεσματικό, οικογενειακό, κομματικό, κράτος-ΑΕ. Λειτουργούν σαν ιδιοκτήτες της χώρας». Έκαναν κανονικότητα την οικογενειοκρατία και το ρουσφέτι. Υπονόμευσαν το κύρος και την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης με τον πιο προκλητικό τρόπο.

Οι αυτοδυναμίες χρεοκόπησαν την χώρα

Κλείνοντας την ομιλία του αναφέρθηκε και στις συνεργασίες της επομένης των εκλογών: «Αυτό είναι σε γενικές γραμμές το εθνικό μας σχέδιο. Και έχει ως όρο, προϋπόθεση, προαπαιτούμενο, την καθαρή νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ εξασφαλίζει την απαλλαγή από το καθεστώς Μητσοτάκη. Μόνο η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ ανοίγει το δρόμο για την πολιτική αλλαγή. Μόνο η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ επιβάλλει, την επόμενη ημέρα των εκλογών, ατζέντα συνεργασίας στις προοδευτικές δυνάμεις. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει ως εκλογικό του στόχο την αυτοδυναμία. Την ταυτίζει μάλιστα με τη σταθερότητα. Εμείς πιστεύουμε ότι η σταθερότητα απαιτεί δημοκρατικές συναινέσεις και κυβερνήσεις της πιο πλατιάς λαϊκής στήριξης. Και όχι τον αυταρχισμό, την αλαζονεία και το ανεξέλεγκτο της αυτοδυναμίας. Καλό είναι να μη ξεχνάμε ότι με αυτοδυναμίες χρεοκόπησε η χώρα».

Οικονόμου: Η Ελλάδα του 2023 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2015-2019

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, σχολιάζοντας την ομιλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε τα εξής: Η Ελλάδα του 2023 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2015-2019. Έμεινε όρθια στις κρίσεις. Μείωσε 50 φόρους, αύξησε κατά 20% τον κατώτατο μισθό, έχει διπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης από τη υπόλοιπη Ευρώπη, η ισχυρή φωνή της ακούγεται από το Κογκρέσο μέχρι το Ισραήλ και από τις Βρυξέλλες μέχρι τον Αραβικό κόσμο. Τα σύνορα μας είναι απροσπέλαστα και η γεωστρατηγική μας θέση ενισχυμένη. Στη παιδεία, στην υγεία, στην ασφάλεια υπηρετούν περισσότερα στελέχη από ότι στο παρελθόν. Αυτά και πολλά αλλά οι πολίτες τα γνωρίζουν από προσωπική εμπειρία. Όπως γνωρίζουν ότι υπάρχει και κάτι που δεν άλλαξε και δεν θα αλλάξει. Ο κ. Τσίπρας, με τα ψέματα και τις εμμονές του. Με τις εύκολες υποσχέσεις που θα χρηματοδοτήσει από τα λεφτόδεντρα των νέων φόρων, για τους οποίους μια πρόγευση μας έδωσε ο κ. Δραγασάκης. Και με τις φαντασιώσεις για μια δήθεν προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας, που ούτε να την περιγράψει δεν τολμά. Είτε γιατί ούτε ο ίδιος δεν πιστεύει ότι θα σχηματιστεί ποτέ, είτε γιατί η περιγραφή της θα αποκάλυπτε την ανακύκλωση φθαρμένων και μοιραίων για την πατρίδα προσώπων και πολιτικών.

