Τεχνολογία - Επιστήμη

Αλγόριθμος τεχνητής νοημοσύνης ξεθολώνει το σύμπαν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμα και οι εικόνες που λαμβάνονται από τα καλύτερα επίγεια τηλεσκόπια είναι θολές λόγω των μεταβαλλόμενων θυλάκων αέρα της ατμόσφαιρας

Οι εικόνες που καταγράφουν τα επίγεια τηλεσκόπια φαίνονται θολές λόγω της ατμόσφαιρας της Γης και μια ομάδα επιστημόνων χρησιμοποίησε έναν αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης που αφαιρεί τη θαμπάδα και παρέχει πιο ακριβείς εικόνες. Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύονται στο περιοδικό της Βασιλικής Αστρονομικής Εταιρείας «Monthly Notices».

Ακόμα και οι εικόνες που λαμβάνονται από τα καλύτερα επίγεια τηλεσκόπια είναι θολές λόγω των μεταβαλλόμενων θυλάκων αέρα της ατμόσφαιρας και αυτό το θάμπωμα μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένες μετρήσεις.

Επιστήμονες από τα πανεπιστήμια Νορθουέστερν των ΗΠΑ και Τσινγκχουά της Κίνας παρουσίασαν μια νέα στρατηγική για να διορθώσουν το πρόβλημα. Προσάρμοσαν έναν αλγόριθμο μηχανικής όρασης που χρησιμοποιείται συνήθως για την ευκρίνεια των φωτογραφιών για να βελτιώσουν την αφαίρεση του θαμπώματος στις εικόνες που λαμβάνουν επίγεια τηλεσκόπια. Επίσης, εκπαίδευσαν τον αλγόριθμο σε δεδομένα που προσομοιώνονται για να ταιριάζουν με τις παραμέτρους απεικόνισης του Αστεροσκοπείου Vera C. Rubin στη Χιλή, ώστε όταν ανοίξει το επόμενο έτος, το εργαλείο να είναι άμεσα συμβατό.

Το εργαλείο λειτουργεί πιο γρήγορα και παράγει πιο ρεαλιστικές εικόνες σε σχέση με τις τρέχουσες τεχνολογίες. Με τη χρήση του οι εικόνες είχαν 38,6% λιγότερα σφάλματα σε σχέση με τις κλασικές μεθόδους για την αφαίρεση του θαμπώματος και 7,4% λιγότερα σφάλματα σε σχέση με τις σύγχρονες μεθόδους.

«Καθαρίζοντας τις εικόνες με τον σωστό τρόπο, μπορούμε να λάβουμε πιο ακριβή δεδομένα. Ο αλγόριθμος αφαιρεί την ατμόσφαιρα υπολογιστικά επιτρέποντας στους φυσικούς να αποκτήσουν καλύτερες επιστημονικές μετρήσεις. Στο τέλος της ημέρας, οι εικόνες φαίνονται επίσης καλύτερες», δηλώνει η Έμα Αλεξάντερ, επίκουρη καθηγήτρια Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Νορθουέστερν και μία από τους συγγραφείς της μελέτης.

Για τους αστρονόμους που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο εργαλείο, το λογισμικό ανοικτού κώδικα και οι σχετικές οδηγίες είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο https://github.com/Lukeli0425/Galaxy-Deconv

Ειδήσεις σήμερα:

Πέραμα - Μητέρα 6χρονης: είδα το παιδί ξαπλωμένο και τον 43χρονο να το χαϊδεύει σεξουαλικά (βίντεο)

Πιστόριους – αίτημα αποφυλάκισης: Η απόφαση του δικαστηρίου

Πισπιρίγκου - Κούγιας: ο αναισθησιολόγος φταίει για την τετραπληγία της Τζωρτζίνας