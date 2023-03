Κοινωνία

Άγιος Δημήτριος: Άγρια συμπλοκή ανηλίκων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο νοσοκομείο κατέληξαν παιδιά που ενεπλάκησαν σε καβγά μεταξύ ανηλίκων.

Συναγερμός σήμανε στον Άγιο Δημήτριο το βράδυ της Παρασκευής, όταν σημειώθηκε αιματηρό περιστατικό μεταξύ ανηλίκων.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι, το περιστατικό έγινε έξω από εμπορικό κέντρο και στο σημείο βρέθηκε σφυρί.

Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν για δύο συμμορίες ανηλίκων των δέκα ατόμων έκαστη και ως αποτέλεσμα είναι τρία άτομα να τραυματιστούν.

Στον Ευαγγελισμό μεταφέρθηκε ένας 17χρονος, ενώ στο «Αγία Σοφία» μεταφέρθηκαν δύο ανήλικοι, ένας 16 κι ένας 14 ετών.

Και οι τρεις τραυματίες είναι Έλληνες. Σύμφωνα με πληροφορίες από τα νοσοκομεία, φέρουν θλαστικά τραύματα και εκδορές και ενώ είναι σε καλή κατάσταση, θα παραμείνουν για 24ώρη παρακολούθηση στο νοσοκομείο.

Ο 14χρονος ανέφερε ότι, δέχθηκε χτύπημα με το σφυρί.

Οι Αρχές διενεργούν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

Ειδήσεις σήμερα:

Πειραιάς: κοκαΐνη σε πλοίο με μπανάνες (εικόνες)

Πάπας Φραγκίσκος: Το μήνυμα από το νοσοκομείο, μετά την…πίτσα

Τραγωδία στα Τέμπη: Εκτός ΜΕΘ η 25χρονη τραυματίας