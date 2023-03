Life

Ο Eros Ramazzoti έγινε παππούς! (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κι όμως, ο Eros Ramazzoti έγινε παππούς και το ανακοίνωσε ο ίδιος.

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει εδώ και λίγες ώρες ο Eros Ramazzotti, καθώς έγινε παππούς για πρώτη φορά.

Η 26χρονη κόρη του Ιταλού τραγουδιστή, Aurora Ramazzotti, έφερε στον κόσμο την Πέμπτη 30 Μάρτιου ένα αγοράκι, που αποτελεί καρπό του έρωτά της με τον Goffredo Cerza.

Το πρωί της Παρασκευής ο Eros Ramazzotti κοινοποίησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία του εγγονού και στη λεζάντα έγραψε: «Η ζωή είναι υπέροχη! Καλώς ήρθες Cesare, το μέλλον είναι στα χέρια σου».

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Eros Ramazzotti...

Διαβάστε περισσότερα και δείτε τις εικόνες στο fthis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πειραιάς: κοκαΐνη σε πλοίο με μπανάνες (εικόνες)

Άγιος Δημήτριος: Άγρια συμπλοκή ανηλίκων

Τραγωδία στα Τέμπη: Εκτός ΜΕΘ η 25χρονη τραυματίας