Κοινωνία

Γλυφάδα: Έκρηξη αυτοσχέδιου εμπρηστικού μηχανισμού σε πολυκατοικία

Η ΕΛΑΣ διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Έκρηξη αυτοσχέδιου εμπρηστικού μηχανισμού σημειώθηκε τα ξημερώματα στην είσοδο πολυκατοικίας, στην οδό Σολωμού, στην περιοχή της Γλυφάδας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, άγνωστοι τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό, που περιελάμβανε δύο γκαζάκια στην είσοδο της πολυκατοικίας, ενώ από την έκρηξη, που σημειώθηκε στη 1:50πμ, προκλήθηκαν υλικές ζημιές.

