Τηλεθέαση - “VINYΛΙΟ”: νέα πρωτιά για το αφιέρωμα στα 00s

Στην κορυφή της ψυχαγωγίας και της τηλεθέασης έβαλε και πάλι την σάτιρα, η παρέα της Θεσσαλονίκης.

Με το αγαπημένο «VINYΛΙΟ» ταξίδεψαν στο παρελθόν χθες, Παρασκευή 31 Μαρτίου, οι τηλεθεατές και του έδωσαν, γι’ άλλη μια φορά, την πρώτη θέση στον πίνακα τηλεθέασης.

Ο Αντώνης Κανάκης με τον Γιάννη Σερβετά και τον Χρήστο Κιούση συνέχισαν το ταξίδι τους, μέσα από μια ξεχωριστή διαδρομή στη δεκαετία που έβαλε τελεία σε κάθε πραγματική ή πλασματική αίσθηση ανεμελιάς.

Το Β’ μέρος του αφιερώματος στα 00s, χτύπησε 21% στο δυναμικό κοινό 18-54 και ήταν πρώτο, στη ζώνη προβολής του, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό κατά 6 μονάδες.

Αξίζει να σημειωθεί πως το flashback της αγαπημένης παρέας από τη Θεσσαλονίκη παρακολούθησαν περίπου 1.600.000 τηλεθεατές, στο σύνολο κοινού, για τουλάχιστον 1΄, ενώ κατέγραψε το υψηλότερο τέταρτο μεταξύ 21:00 – 21:15 φτάνοντας το 25,5%.

Στα social media, το «VINYΛΙΟ» τρένταρε, καθ’ όλη τη διάρκεια της προβολής του, λαμβάνοντας σχόλια και μηνύματα από χιλιάδες χρήστες.

