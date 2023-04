Κοινωνία

Ληστεία στα Εξάρχεια: Σύλληψη φυγόποινου για το “χτύπημα” σε πρατηριούχο

Που και πως εντοπίστηκε μετά απο χρόνια, ο ληστής που τραυμάτισε ιδιοκτήτη πρατηρίου καυσίμων.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας, «Συνελήφθη, απογευματινές ώρες της 31-3-2023 στους Αμπελόκηπους, κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών και μετά από επισταμένες αναζητήσεις από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 41χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε δικαστική απόφαση, με την οποία καταδικάστηκε σε συνολική ποινή κάθειρξης 7 ετών για το αδίκημα της ληστείας.

Ειδικότερα, ο 41χρονος, αφού έθεσε σε παρακολούθηση ιδιοκτήτη πρατηρίου υγρών καυσίμων στην περιοχή των Εξαρχείων, την ώρα που εκείνος αποχώρησε με τις εισπράξεις της επιχείρησης, του επιτέθηκε χτυπώντας τον με τα χέρια και τα πόδια του, με αποτέλεσμα το θύμα να χάσει τις αισθήσεις του και του αφαίρεσε σακίδιο περιέχον χρηματικό ποσό.

Επιπλέον, ο συλληφθείς έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για κλοπές και παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

