Ηλεία: Παιδιά τραυματίστηκαν από τρακτέρ - Το ένα αποκοιμήθηκε και έπεσε, ενώ ήταν εν κινήσει ελκυστήρας

Πως τραυματίστηκε το άλλο παιδί. Νοσηλεύονται και τα δύο σε νοσοκομεία της Πελοποννήσου. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας τους.

Στο Καραμανδάνειο της Πάτρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα ένα ανήλικο παιδί περίπου δέκα ετών από χωριό του Δήμου Πύργου μετά από άσχημη πτώση που είχε από τρακτέρ.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, το παιδί επέβαινε στο τρακτέρ μαζί με τον οδηγό και ιδιοκτήτη του βαρέως οχήματος όταν σύμφωνα με πληροφορίες, το πήρε ο ύπνος, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και ακολούθως να τραυματιστεί από το τρακτέρ το οποίο εκείνη τη στιγμή βρισκόταν εν κινήσει. Το ανήλικο παιδί αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Πύργου φέροντας βαριά τραύματα σε πόδια και λεκάνη ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Καραμανδάνειο.

Άσχημη σύμπτωση, το γεγονός πως σε ένα ακόμα χωριό του δήμου Πύργου, με διαφορά λίγων ωρών, ένα ακόμα ανήλικο παιδί, περίπου εννιά ετών, έπεσε και εκείνο από τρακτέρ με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στην περιοχή της σπλήνας.

Το εννιάχρονο παιδί νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Πύργου, ωστόσο οι γιατροί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να χρειαστεί να μεταφερθεί και αυτό στο Καραμανδάνειο.

