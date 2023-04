Αθλητικά

Πανιώνιος - “Τρομάρας”: Πέθανε ο Γιάννης Φραγκούλης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πένθος στην οικογένεια του Πανιωνίου από την απώλεια του Γιάννη Φραγκούλη. Η ανακοίνωση του συλλόγου.



Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του Πανιωνίου, καθώς πέθανε ο θρυλικός φροντιστής της ομάδας μπάσκετ, Γιάννης Φραγκούλης.

Ο Γιάννης Φραγκούλης, γνωστός σε όλους ως «Τρομάρας», ήταν από τις πιο εμβληματικές φιγούρες των αποδυτηρίων του συλλόγου.

Η ανακοίνωση του Πανιωνίου:

«Η ομάδα μπάσκετ ανδρών του ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Γ.Σ.Σ. αποχαιρετά τον Γιάννη Φραγκούλη, τον αγαπημένο μας «Τρομάρα», επί σειρά ετών «εργάτη» της ομάδας αλλά κυρίως αφοσιωμένο και πιστό φίλο του Ιστορικού Συλλόγου μας.

Ο Γιάννης υπήρξε πάντα μια αγαπητή μορφή σε όλο τον ΠΑΝΙΩΝΙΟ και η ανάμνησή του θα είναι πάντα “ζωντανή” στις καρδιές μας».

Ειδήσεις σήμερα:

Μαρκόπουλο: Πυροβόλησαν οδηγό σε ενέδρα στην μέση του δρόμου

Θεσσαλονίκη: 12χρονος καταγγέλλει βιασμό από 15χρονο με... θεατή έναν 11χρονο

Κως: ηλικιωμένος έστελνε ερωτικά μηνύματα σε ανήλικες