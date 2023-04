Αθλητικά

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: “Μπλόκο” της Αστυνομίας σε οπαδούς πριν τον τελικό βόλεϊ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για το περιστατικό. Τι "ξεφορτώθηκαν" οι οπαδοί πριν τον έλεγχο.



Μπλόκο έστησε η Αστυνομία έξω από την Καλαμάτα σε οπαδούς που μετέβαιναν στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα για τον αποψινό τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο βόλεϊ μεταξύ του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία οι οπαδοί μόλις αντιλήφθηκαν αστυνομική παρουσία στα Διόδια Αρφαρών και λίγο πριν διενεργηθεί ο έλεγχος, πέταξαν στο πρανές του αυτοκινητοδρόμου μεταξύ άλλων δεκάδες φωτοβολίδες – κροτίδες, αυτοσχέδια πιστόλια εκτόξευσης φωτοβολίδων (τύπου στυλό) και ναρκωτικά.

Σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ αναφέρει:

«Αναφορικά με δημοσίευμα που αναπαράγεται στο διαδίκτυο και αναφέρεται σε απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας διευκρινίζονται τα ακόλουθα:



Σήμερα, Σάββατο 1 Απριλίου 2023, και ενώ έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση απαγόρευσης μετακίνησης οργανωμένων φιλάθλων από τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, ομάδα περίπου 200 ατόμων επιβαίνοντες σε οχήματα και βαν κατευθύνθηκαν μαζικά προς την Καλαμάτα όπου και έχει προγραμματισθεί να διεξαχθεί ο τελικός κυπέλου βόλεϊ.



Τα άτομα, μόλις αντιλήφθηκαν αστυνομική παρουσία στα Διόδια Αρφαρών και λίγο πριν διενεργηθεί ο έλεγχος, απέρριψαν στο πρανές του αυτοκινητοδρόμου 89 φωτοβολίδες – κροτίδες, πυρσό, 3 αυτοσχέδια πιστόλια εκτόξευσης φωτοβολίδων (τύπου στυλό), 3.6 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 0.4 γραμμάρια κοκαΐνης και 1 δισκίο xanax.



Υπενθυμίζεται ότι οι φίλαθλοι οι οποίοι έχουν προσκλήσεις και είναι διαπιστευμένοι μπορούν κανονικά να μεταβούν για να παρακολουθήσουν τον τελικό κυπέλου βόλεϊ.»

Φωτογραφίες: sportstonoto.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μαρκόπουλο: Πυροβόλησαν οδηγό σε ενέδρα στην μέση του δρόμου

Formula 1 - Grand Prix Αυστραλίας: ο Φερστάπεν στην pole position

Τιφλίδα: Φωτιά σε ξενοδοχείο - Πηδούσαν από τα μπαλκόνια οι ένοικοι (βίντεο)