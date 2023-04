Αθλητικά

Formula 1 - GP Αυστραλίας: Κόκκινη σημαία μετά το ατύχημα του Αλμπόν (εικόνες)

Προσωρινή διακοπή μετά την έξοδο του Αλμπόν με Ράσελ και Χάμιλτον να βρίσκονται εκείνη τη στιγμή στο 1-2.

Προσωρινή διακοπή είχαμε μετά το ατύχημα του οδηγού της Williams Racing, Αλμπόν, στο Grand Prix Αυστραλίας της F1.

Με τους Τζορτζ Ράσελ και Λιούις Χάμιλτον να βρίσκονται στο 1-2 μετά την προσπέραση επί του Μαξ Φερστάπεν, το Grand Prix Αυστραλίας είχε αρχίσει ιδανικά για την Mercedes-AMG. Όμως το ατύχημα του Άλεξ Άλμπον στον 7ο γύρο έφερε αρχικά στην πίστα το αυτοκίνητο ασφαλείας.

Η Mercedes κάλεσε άμεσα στα pits τον Ράσελ για σετ ελαστικών σκληρής γόμας, με τον νεαρό Βρετανό να επιστρέφει 7ος.

Όμως οι κόκκινες σημαίες που βγήκαν αμέσως μετά προκειμένου να καθαριστεί η πίστα, οδήγησαν σε προσωρινή διακοπή του αγώνα και δυσκόλεψαν πολύ τον αγώνα του Ράσελ.

Λίγο αργότερα, εγκατέλειψε και ο Τζορτ Ράσελ, μετά απο την ανάφλεξη του κινητήρα του μονοθεσίου του.

Λίγο πριν την ολοκλήρωση του γκραν πρι είχαμε και νέα διακοπή, όταν ο Mάγκνουσεν χτύπησε στον τοίχο στην έξοδο της στροφής 2.

