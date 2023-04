Αθλητικά

Formula 1 - GP Αυστραλίας: Θρίαμβος Φερστάπεν σε επεισοδιακό αγώνα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απίστευτη εξέλιξη στο γκραν πρι της Αυστραλίας, με τον αγώνα να διακόπτεται και να ξαναρχίζει τρεις φορές!

Ο Μαξ Φερστάπεν, είδε πρώτος την καρό σημαία στο Γκραν Πρι της Αυστραλίας, που φιλοξενήθηκε στο Albert Park της Μελβούρνης και ήταν ο τρίτος αγώνας του εφετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Φόρμουλα Ενα. Μετά από έναν συναρπαστικό και συνάμα «επεισοδιακό» αγώνα, ο Ολλανδός «πιλότος» της Red Bull, τερμάτισε στην πρώτη θέση, ενώ τον ακολούθησαν ο Βρετανός, Λιούϊς Χάμιλτον με Mercedes και ο συμπατριώτης και ο Φερνάντο Αλόνσο (Αston Martin-Mercedes).

Το Γκραν Πρι της Μελβούρνης, χαρακτηρίσθηκε από τα πολλά ατυχήματα και τις αναγκαστικές αποχωρήσεις, που υποχρέωσαν τους διοργανωτές να διακόψουν τρεις (!) φορές τον αγώνα.

Ο Φερστάπεν, ο οποίος είχε πλεονέκτημα για να επικρατήσει και μάλιστα με μεγάλη διαφορά, πριν σημειωθούν δύο διακοπές στους τελευταίους τρεις γύρους, επιβεβαίωσε την υπεροχή των μονοθέσιων της Red Bull και ξέφυγε στην κατάταξη των οδηγών καθώς τώρα προηγείται του «ομοσταύλου», Σέρχιο Πέρεθ, ο οποίος τερμάτισε πέμπτος κι αφού ξεκίνησε τελευταίος.

Ο αγώνας διεκόπη τρεις φορές, μετά τα ατυχήματα του Αλεξάντερ Αλμπον στον 7ο γύρο, του Κέβιν Μάγκνουσεν στον 53ο και των δύο Γάλλων στον 57ο γύρο. Ως εκ τούτου, οδηγοί και θεατές είχαν τρεις εκκινήσεις στο grid, ενώ ο τελευταίος γύρος του αγώνα ολοκληρώθηκε πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας.

Με δύο νίκες στο Μπαχρέιν και στην Αυστραλία και μια δεύτερη θέση στη Σαουδική Αραβία (αφού ξεκίνησε από την 15η θέση), ο Μαξ Φερστάπεν έκανε ένα εξαιρετικό ξεκίνημα στη σεζόν και εμφανίστηκε «ακλόνητος» στο τιμόνι του «RB 19».

Οσον αφορά στην Red Bull, που δεν είχε «κερδίσει» στην Αυστραλία από το 2011, είναι το αδιαμφισβήτητο φαβορί στο πρωτάθλημα κατασκευαστών.

Μετά από δύο πέμπτες θέσεις, ο Λιούις Χάμιλτον ανέβηκε στο πρώτο του βάθρο της σεζόν, κάτι που φαίνεται να επικυρώνει την άνοδο της Mercedes, ακόμη κι εάν ο Τζορτζ Ράσελ αναγκάστηκε να αποσυρθεί, λόγω βλάβης στον κινητήρα.

Παράλληλα, ο Φερνάντο Αλόνσο, σε ηλικία 41 ετών, ανέβηκε στο βάθρο για 101η φορά στην καριέρα του, οδηγώντας για την Aston Martin, που δεν σταματά να εκπλήσσει τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Ο μεγάλος... άτυχος του αγώνα, ήταν ο Σαρλ Λεκλέρκ, ο οποίος έχει τερματίσει σε μόλις έναν από τους τρεις αγώνες του εφετινού πρωταθλήματος. Ο νεαρός Μονεγάσκος «πιλότος» της Ferrari, ο οποίος εκκίνησε από την 7η θέση, αναγκάσθηκε να αποχωρήσει, όταν στην προσπάθεια του να προσπεράσει την Aston Martin του Λανς Στρολ, εξωτερικά στην τρίτη στροφή, βγήκε εκτός πίστας. Υπενθυμίζεται, ότι ο Λεκλέρκ αποχώρησε και στο πρώτο Grand Prix της χρονιάς στο Μπαχρέιν, λόγω προβλήματος στον κινητήρα, ενώ τερμάτισε έβδομος στην Σαουδική Αραβία.

Μετά την ακύρωση του κινεζικού GP, το παγκόσμιο πρωτάθλημα, θα έχει ένα διάλειμμα τεσσάρων εβδομάδων και θα ξαναρχίσει στην πίστα του Μπακού στο Αζερμπαϊτζάν, στις 30 Απριλίου.

Η πρώτη οκτάδα στον αγώνα της Μελβούρνης, έχει ως εξής:

1. Μαξ Φερστάπεν Red Bull

2. Λιούϊς Χάμιλτον Mercedes-AMG

3. Φερνάντο Αλόνσο Aston Martin

4. Λανς Στρολ Aston Martin

5. Σέρχιο Πέρεθ Red Bull

6. Λάντον Νόρις McLaren

7. Νίκο Χούλκενμπεργκ Haas

8. Οσκαρ Πιάστρι McLaren

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας με πολλούς τραυματίες (εικόνες)

Δημόσιο: Μπόνους παραγωγικότητας για 50000 υπαλλήλους

“Εδώ Τουρκία” με την Άννα Ανδρέου και τον Δημήτρη Τριανταφύλλου (βίντεο)