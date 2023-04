Πολιτική

Εκλογές: Ο Μιθριδάτης “άναψε φωτιές” σε ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ

Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα και στον καλλιτέχνη για σειρά απο αναρτήσεις του, εξαπολύει η ΝΔ, μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Μιθριδάτη στις εκλογές της 21ης Μαΐου.

Επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα εξαπολύει η Νέα Δημοκρατία, λίγες ώρες μετά από την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Μιθριδάτη, με τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, στις επικείμενες εθνικές εκλογές της 21ης Μαΐου.

Η Νέα Δημοκρατία συνοδεύει την ανακοίνωση της με παλαιότερες αναρτήσεις του Μιθριδάτη στα social media, καταλογίζοντας του «ομοφοβικές και χυδαία σεξιστικές αναφορές».

Η ανακοίνωση της ΝΔ αναφέρει:

«O κ. Τσίπρας ανακοίνωσε με πανηγυρικό τόνο χθες την υποψηφιότητα του Μιθριδάτη στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ επιβραβεύοντας τη στράτευση του εδώ και καιρό κάτω από τις κομματικές του σημαίες. Για τον κ. Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ προφανώς είναι αδιάφορες οι ομοφοβικές και οι χυδαία σεξιστικές αναφορές του Μιθριδάτη αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι στον ΣΥΡΙΖΑ πάντα υπάρχει χώρος για τέτοιες συμπεριφορές. Ισχύει το ίδιο και για τον Τομέα Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ; Θα ζητήσει την αποπομπή του από τα ψηφοδέλτια ή ενόψει εκλογών θα κάνει τα "στραβά μάτια"';

ΥΓ. Επισυνάπτουμε μερικές από τις εν λόγω αναρτήσεις του Μιθριδάτη».

