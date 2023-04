Πολιτική

Τσίπρας: Θα έρθουμε για να ελαφρύνουμε την μεσαία τάξη

Τα διλήμματα των εκλογών, έθεσε μιλώντας στην Ελευσίνα, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Τα διλήμματα είναι καθαρά για την εκλογική μάχη της 21ης Μαΐου, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας από την Ελευσίνα: «θέλουμε η χώρα να συνεχίζει να βουλιάζει ή να αλλάξει, θέλουμε να μας κυβερνά μια κυβέρνηση αλαζονείας ή ευθύνης; Θέλουμε εντιμότητα ή διαφθορά; Θέλουμε δημοκρατία ή οικογενειοκρατία; Δικαιοσύνη παντού ή προνόμια για λίγους;».

Μιλώντας σε συγκέντρωση με πολίτες στο Εμπορικό Κέντρο της Ελευσίνας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είπε ότι η στρατηγική των αντιπάλων είναι ότι «όλοι το ίδιο είναι, δεν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα». «Ε λοιπόν όχι, δεν είμαστε όλοι το ίδιο, εμείς έχουμε καθαρό μέτωπο και καθαρά χέρια, και ναι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα», σημείωσε, για να τονίσει απευθυνόμενος σε όλους τους πολίτες του «ευρύτερου προοδευτικού τόξου» ότι «στις 22 Μαΐου μπορούμε και πρέπει να έχουμε για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας μια κυβέρνηση συνεργασίας όλων των προοδευτικών δυνάμεων».

Είπε ότι οι κυβερνήσεις συνεργασίας που στηρίζονται σε προοδευτική προγραμματική βάση μπορεί να είναι πολύ πιο σταθερές από τις κυβερνήσεις της αλαζονείας και της αυτοδυναμίας. Σημείωσε ότι όμως υπάρχει μια προϋπόθεση, «η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές της 21ης Μαΐου, η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ και με διαφορά». Τόνισε ότι «νίκη του ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει αύξηση μισθών, μείωση τιμών, ρύθμιση χρεών και ένα δίκαιο, ασφαλές, αποτελεσματικό κράτος δίπλα στον πολίτη».

Ο κ. Τσίπρας έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ομιλία του στις δεσμεύσεις του για στήριξη της μεσαίας τάξης και των ανθρώπων της εργασίας, του μόχθου και της δημιουργίας. Σχολίασε ότι αντίθετα με ό,τι λένε «κάποια παπαγαλάκια» ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έρθει για να βάλει φόρους, τόνισε ότι «θα έρθουμε όχι για να αυξήσουμε φόρους, αλλά να αποκαταστήσουμε αδικίες, να στηρίξουμε τον κόσμο της εργασίας, να στηρίξουμε και να ελαφρύνουμε τη μεσαία τάξη, να επαναθεσπίσουμε την προστασία της πρώτης κατοικίας, να καταργήσουμε το τέλος επιτηδεύματος για τους εμπόρους, να θεσπίσουμε τον ακατάσχετο ειδικό λογαριασμό, να δώσουμε τη δυνατότητα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να ανασάνουν». Είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρήκε μια χώρα χρεοκοπημένη και την έβγαλε σε ξέφωτο, αφήνοντας δημόσιο χρέος και ιδιωτικό χρέος 40 δισ. ευρώ, αντιστοίχως, λιγότερο απ' όσο είναι σήμερα.

Κατηγόρησε το κυβερνών κόμμα ότι η «μεγαλύτερη εξαπάτηση από την κυβέρνηση της ΝΔ ήταν αυτή απέναντι στη μεσαία τάξη και τους συνταξιούχους» και «η μεγαλύτερη υποβάθμιση ήταν αυτή που έγινε στους εργαζόμενους με τους εργασιακούς νόμους της ζούγκλας».

Σε ό,τι αφορά τη μεσαία τάξη σχολίασε ότι σε αντίθεση με τις προεκλογικές εξαγγελίες του ‘19, σήμερα «κατάντησε να ζει με κουπόνια στη βενζίνη, το σούπερ μάρκετ, το ρεύμα». «Για τους συνταξιούχους μας λέγανε ότι θα κρατηθεί η 13η σύνταξη που είχαμε θεσπίσει το ‘19 και που για 800.000 συνταξιούχους ήταν ολόκληρη - και τα έλεγαν ψίχουλα - και με το που εξελέγησαν την κατήργησαν». Πρόσθεσε ότι έτσι «οι συνταξιούχοι για 4 χρόνια στερήθηκαν 4,5 δισ. και αν συνυπολογίσει κανείς και τα αναδρομικά που υποσχέθηκαν και δεν έδωσαν, στερήθηκαν 7 δισ. ευρώ».

Κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι το σχέδιο του ήταν μια μεγάλη αναδιανομή πλούτου από τους πολλούς στους λίγους, από τη μεσαία τάξη στους ισχυρούς. Είπε ότι «αυτό επιτεύχθηκε από τη διατήρηση της υψηλής φορολογίας μέσω ΦΠΑ και ΕΦΚ τη στιγμή που ο πληθωρισμός ανέβηκε στο 10%, στο 15%». «Λεηλατούν τους μεσαίους και τους αδύναμους στα πρατήρια βενζίνης, στα σούπερ μάρκετ», είπε, προσθέτοντας ότι «σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat σε ενάμιση χρόνο οι έως 750 ευρώ εισόδημα έχασαν το 40% της αγοραστικής δύναμης τους». Αφού είπε ότι τα δημόσια έσοδα από τον ΦΠΑ αυξήθηκαν κατά 4 δισ. ευρώ το ‘22, ρώτησε ποιος κερδίζει από αυτό. «Αυτά», τόνισε, «πάνε σε στοχευμένες επιδοτήσεις σε αυτούς που κρατάνε ψηλά τις τιμές», «επιστρέφουν στις ίδιες επιχειρήσεις που βγάζουν δισ. ευρώ». «Αυτή είναι η μεγάλη απάτη, αυτή είναι η μεγάλη αναδιανομή του πλούτου», σημείωσε.

Ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι τώρα έρχεται η δεύτερη μεγάλη αναδιανομή πλούτου μέσα από τους πλειστηριασμούς «με τον νέο πτωχευτικό νόμο της κυβέρνησης ΝΔ που αίρει κάθε προστασία της πρώτης κατοικίας». Είπε ότι αυτό το κάνει ένα κόμμα που «χρωστά 400 εκατ. ευρώ στις τράπεζες δανεικά και αγύριστα, που το υπουργικό συμβούλιο σε χρέη χρωστούν 12 εκατ.».

Επισημαίνοντας ότι σήμερα μιλά σε εργατική περιοχή, επικαλέστηκε μια αναφορά του Προέδρου της Βραζιλίας Λούλα, ότι είναι προτιμότερο να σε κυβερνά μια αριστερά που κάνει ό,τι μπορεί, παρά μια δεξιά που κάνει ό, τι θέλει, για να σχολιάσει ότι «η φράση κολλάει γάντι στα πράγματα στη χώρα μας». Είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ: κυβέρνησε στις πιο δύσκολες συνθήκες, έκανε ό,τι μπορούσε να βγάλει μια χρεοκοπημένη χώρα από το βούρκο, έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, ρύθμισε το χρέος, άφησε 37 δισ. στα ταμεία. «Μετά ήρθε μια δεξιά που ήρθε να κάνει ό,τι θέλει, με πλήρη ασυδοσία και αλαζονεία, έχοντας την αίσθηση του ανεξέλεγκτου, παραβίασαν ακόμη και τους κανόνες του Συντάγματος», πρόσθεσε, μιλώντας για την υπόθεση των παρακολουθήσεων». Σχολίασε ότι «συνεχίζουν να πιστεύουν ότι το κράτος τους ανήκει, ότι είναι κληρονομικό δικαίωμα, ότι η Ελλάδα έχει ακόμα βασιλεία». Κατηγόρησε τη ΝΔ για «κράτος-λάφυρο», αναφέροντας ότι «διπλασίασαν τους μετακλητούς, έδωσαν 30% αυξήσεις στους μισθούς τους για να βολέψουν τα δικά τους παιδιά, τριπλασίασαν τις διευθυντικές θέσεις στις υπηρεσίες κοινής ώφελειας για να βολέψουν γαλάζια γκόλντεν μπόις». Επίσης είπε ότι «έδωσαν 10 δισ. ευρώ απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς σε δικούς τους ανθρώπους», την ίδια στιγμή, όπως πρόσθεσε, που άφησαν τα δημόσια νοσοκομεία στο έλεος τους». Είπε ότι η αισχροκέρδεια δεν είναι εισαγόμενη, έχει την υπογραφή του κ. Μητσοτάκη και αυτή θα τελειώσει στις 21 Μαΐου.

Ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι «μας αξίζει να γίνουμε κανονική ευρωπαϊκή χώρα, αυτοί που διαδήλωναν και μας έλεγαν "μένουμε Ευρώπη" μας πήγαν μίλια μακριά από την Ευρώπη». Είπε ότι στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι «να στηρίξουμε πάνω απ' όλα τις δυνάμεις της εργασίας, να επαναφέρουμε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, να επανιδρύσουμε το ΣΕΠΕ, να αυξήσουμε το μισθό στα 880 ευρώ από την πρώτη μέρα, θεσπίζοντας ταυτόχρονα την αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή σε ετήσια βάση, να αυξήσουμε και στο δημόσιο τομέα όσο αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον τελευταίο χρόνο, να δώσουμε τη δυνατότητα να ξεπαγώσουν οι τριετίες, να ενισχύουμε το ΕΣΥ».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι μια ακόμη αδικία είναι ότι «οι τράπεζες που έχουν τεράστια κέρδη σήμερα και έχουν χρηματοδοτηθεί από το αίμα του λαού με τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις, σήμερα παρουσιάζουν περιέργως υπερβολικά κέρδη για τους μετόχους γιατί τα κυμαινόμενα επιτόκια των χορηγήσεων έχουν πάει στο θεό, όταν γύρω μας η ακρίβεια λεηλατεί το εισόδημα. Ενώ τα επιτόκια παραμένουν σταθερά χαμηλά». Σχολίασε ότι η κυβέρνηση λέει ότι «τσακώνεται με τους τραπεζίτες, για να τονίσει ότι όμως όταν είσαι κυβέρνηση δεν τσακώνεται, αλλά βάζεις όρους και αποφασίζεις».

Σχολίασε ότι η επίσκεψη του στην Ελευσίνα γίνεται σε μια βροχερή μέρα, όμως «η παρουσία σας σηματοδοτεί ότι η 21η Μάη θα είναι μια ηλιόλουστη μέρα για τη χώρα μας». Είπε ότι «η Δ. Αττική είναι η πίσω αυλή της Αττικής» και πως «η Ελευσίνα έχει υποστεί για χρόνια την αδικία αλλά και την περιβαλλοντική υποβάθμιση». Πρόσθεσε ότι το ‘17 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε βάλει τους όρους ενός σχεδίου ανάταξης της περιοχής και της πόλης, όμως «από το ‘19 μέχρι σήμερα τίποτα δεν υλοποιήθηκε από όσα είχαν δρομολογηθεί». Ο κ. Τσίπρας είπε ότι για τον ΣΥΡΙΖΑ δικαιοσύνη σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πόλεις ή περιφέρειες δεύτερης κατηγορίας.

Είπε ότι γνωρίζει «πόσο έχει στιγματίσει τον τόπο σας το γεγονός ότι είστε η περιοχή με το μεγαλύτερο ποσοστό στο ΑΕΠ στη βιομηχανία και το πόσο έχει στιγματίσει τον τόπο σας η παρουσίας μια μεγάλης επιχείρησης πετρελαιοειδών που ήταν κάποτε ιδιωτική, έγινε δημόσια και τώρα είναι ιδιωτική με τη συμμετοχή του δημοσίου». Είπε ότι αναφέρεται στα Ελληνικά Πετρέλαια, για να προσθέσει ότι «το περιβαλλοντικό αποτύπωμα στην περιοχή το γνωρίζετε όλοι, υπήρξαν κάποιες θέσεις εργασίας, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, υπήρξαν κάποιες πράξεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης παλαιότερα, σήμερα όμως τι συμβαίνει;». Πρόσθεσε ότι τα Ελληνικά Πετρέλαια έχουν βγάλει σε ενάμιση χρόνο 1,5 δισ. ευρώ κερδοφορία και πως δεν είναι οι μοναδικοί, καθώς «την τελευταία χρονιά που ο μέσος Έλληνας τα βγάζει πολύ δύσκολα, 15 εισηγμένες επιχειρήσεις στο χρηματιστήριο έχουν βγάλει από 1 δισ. ευρώ η καθεμία». Έθεσε το ερώτημα αν αυτά τα χρήματα επανεπενδύονται. «Δεν το γνωρίζουμε», είπε, προσθέτοντας ότι «θα θέλαμε να δώσουμε κίνητρα και φορολογικά σε όσους επανεπενδύουν, σε όσους κάνουν επενδύσεις παραγωγικές για να δουλέψει ο κόσμος», τονίζοντας ότι όμως «δεν είμαι βέβαιος ότι επανεπενδύουν στη χώρα μας». Ο κ. Τσίπρας είπε ότι «στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αυτή η επιχείρηση οφείλει να στηρίξει την κοινωνία και εμείς δεσμευόμαστε ότι θα διεκδικήσουμε τα Ελληνικά Πετρέλαια με τα πολύ μεγάλα κέρδη, πέρα από τη φορολογία, να αφήσουν κοινωνικό αποτύπωμα στήριξης στην τοπική κοινωνία για το δήμο της Ελευσίνας, το δήμο του Ασπροπύργου, για τη δημοτική ενότητα της Μάνδρας, να δώσουν δωρεάν το πετρέλαιο θέρμανσης σε ετήσια βάση σε όλα τα νοικοκυριά και σε όλες τις επιχειρήσεις». «Θα τους κοστίσει πολύ λιγότερο απ' αυτά τα χρήματα που σκορπάνε δεξιά και αριστερά σε ετήσια βάση για ψευτοεπιχορηγήσεις, χορηγίες και διαφημίσεις σε ανύπαρκτα σάιτ για να στηρίζουν τις εκάστοτε κυβερνήσεις», είπε. «Εμείς θέλουμε να στηρίξουμε τον λαό, όχι αυτούς που κερδοσκοπούν στην πλάτη του», τόνισε.

Μετά την ομιλία του ο κ. Τσίπρας συνομίλησε με πολίτες, ενώ στο περιθώριο της επίσκεψης συζήτησε για τα θέματα της περιοχής με τον πρόεδρο της ένωσης επιχειρήσεων και βιομηχανιών Δυτικής Αττικής, Ηλία Μουσταΐρα, ο οποίος του έδωσε και σχετικό υπόμνημα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, σχολιάζοντας την ομιλία του κ. Τσίπρα, ανέφερε σε δήλωση του τα εξής: Η «προοδευτική» κυβέρνηση του κ. Τσίπρα μεταφράζεται σε εκ νέου φορολογική εξόντωση των πολιτών, όπως σαφώς προανήγγειλε ο κ. Δραγασάκης πριν από λίγες μόλις ημέρες. Μεταφράζεται στην επαναφορά του χάους στο μεταναστευτικό, όπως πιστοποιείται και από την προσπάθεια του κ. Παπαδημούλη να παρεμποδίσει, μέσω ΕΕ, την επέκταση του φράχτη στον Έβρο. Μεταφράζεται σε θεσμική ασέβεια, όταν ο κ. Τσίπρας έχει δίπλα του δύο αμετάκλητα καταδικασμένους από την Δικαιοσύνη πρώην υπουργούς του. Η Ελλάδα του 2023 είναι εντελώς διαφορετική από εκείνη του 2015-19, από κάθε άποψη. Η Ελλάδα βαδίζει μπροστά και οι πολίτες δεν γυρίζουν το βλέμμα τους στο επαχθές παρελθόν.

