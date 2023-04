Κόσμος

Πάπας Φραγκίσκος: Χρειάζομαι το χάδι του Ιησού (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λίγες ώρες μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο, ο Πάπας Φραγκίσκος χοροστάτησε στην λειτουργία για την Κυριακή των Βαΐων και μίλησε στους πιστούς για την υγεία του.

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι στο Βατικανό, η λειτουργία της Κυριακής των Βαίων των Καθολικών. Στην θρησκευτική τελετή χοροστάτησε ο πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος πήρε χθες εξιτήριο από το νοσοκομείο Τζεμέλι της Ρώμης.

Ο Πάπας, ακόμη ελαφρώς καταπονημένος, ευχαρίστησε όσους προσευχήθηκαν υπέρ της υγείας του.

«Ευχαριστώ για την συμπαράστασή σας και τις προσευχές σας, οι οποίες εντατικοποιήθηκαν τις περασμένες ημέρες. Ευχαριστώ τους κατοίκους της Ρώμης και τους προσκυνητές», είπε ο ποντίφικάς.

Στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου, σήμερα το πρωί οι πιστοί ξεπέρασαν τις 60.000 χιλιάδες.

«Πρέπει να είμαστε κοντά στους καταφρονημένους, σε όλους τους εγκαταλειμμένους», είπε ο Φραφγκίσκος, ο οποίος ευλόγησε τους πιστούς, σε όλη την πλατεία, μέσα από αυτοκίνητο, γνωστού ως «papa mobile».

«Πριν μια εβδομάδα, ένας Γερμανός άστεγος έχασε την ζωή του, κάτω από την κιονοστοιχία της πλατείας αυτής, μόνος και εγκαταλειμμένος. Για κάθε έναν από εμάς, και ο άνθρωπος αυτός είναι ο Ιησούς. Είναι τόσοι πολλοί οι άνθρωποι που μας χρειάζονται, είναι τόσοι πολλοί οι εγκαταλειμμένοι. Και εγώ χρειάζομαι το χάδι του Ιησού, να τον νιώσω κοντά μου. Για τον λόγο αυτό τον επισκέπτομαι και τον αναζητώ στους εγκαταλειμμένους, σε όσους δεν έχουν κανέναν» είπε ο πάπας, στο μήνυμά του.

Αύριο, αρχίζει η Μεγάλη Εβδομάδα των Καθολικών. Όπως έγινε γνωστό, ο Φραγκίσκος την Πέμπτη θα μεταβεί, για την Τελετή του Νιπτήρα, στις φυλακές ανηλίκων της Ρώμης, Καζάλ Ντελ Μάρμο. Πρόκειται για την ίδια ακριβώς επιλογή που είχε κάνει πριν δέκα χρόνια, λίγο μετά την εκλογή του από το Κονκλάβιο.

Την Παρασκευή, ο πάπας θα χοροστατήσει, στο Κολοσσαίο, στην «Οδό του Σταυρού» (Via Crucis), στην οποία αναπαρίσταται η μαρτυρική πορεία του Ιησού προς τον Γολγοθά.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας με πολλούς τραυματίες (εικόνες)

Δημόσιο: Μπόνους παραγωγικότητας για 50000 υπαλλήλους

“Εδώ Τουρκία” με την Άννα Ανδρέου και τον Δημήτρη Τριανταφύλλου (βίντεο)