Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο μαθητές που εισέπνευσαν σκόνη πυροσβεστήρα

Η... πλάκα συμμαθητή τους έστειλε τα παιδιά στο νοσοκομείο του Αγρινίου.



Στο Νοσοκομείο Αγρινίου διακομίσθηκαν τρεις μαθητές Δημοτικού Σχολείου του Αγρινίου, καθώς την περασμένη Πέμπτη, κατά τη διάρκεια μαθήματος, συμμαθητής τους φέρεται να άνοιξε πυροσβεστήρα στην τάξη, με αποτέλεσμα να εισπνεύσουν σκόνη.

Ενημέρωσαν τους γονείς τους μόλις σχόλασαν και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο. Το ένα από τα παιδιά μάλιστα νοσηλεύεται ακόμη.

«Νοσηλεύονται τρία παιδιά στο νοσοκομείο λόγω αναφερόμενης επαφής με ξηρά σκόνη από πυροσβεστήρα. Διακομίσθηκαν με ήπιο βήχα, όχι αναπνευστικά προβλήματα», ανέφερε χθες στο Star η παιδίατρος του Νοσοκομείου Αγρινίου, Ουρανία Αλεξανδροπούλου.

agriniopress.gr

