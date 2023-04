Οικονομία

“Σπίτι μου”: Ξεκινούν οι αιτήσεις - Προϋποθέσεις και δικαιούχοι

Την πρώτη φάση του προγράμματος «Σπίτι μου» υλοποιεί η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Ποιους αφορά και ποιοι είναι οι όροι.



Την πρώτη φάση του προγράμματος «Σπίτι μου» υλοποιεί η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), εγκαινιάζοντας ουσιαστικά τη νέα στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης, που είχε σταματήσει το 2013 με την κατάργηση του τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ).

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο διοικητής της ΔΥΠΑ, Σπύρος Πρωτοψάλτης, δηλώνει ότι η έναρξη των αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα πρώτης κατοικίας νέων από τη Δευτέρα, 3 Απριλίου 2023, σηματοδοτεί την επανεκκίνηση της στεγαστικής πολιτικής στη χώρα μας, «μετά από περισσότερα από 10 χρόνια παντελούς έλλειψης νέων δράσεων σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα».

Όπως επισημαίνει, «ως καθολικός διάδοχος του ΟΕΚ, η ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) ανέλαβε όλες τις εκκρεμότητες και υποχρεώσεις του και προχώρησε στην ολοκλήρωση πολύπαθων έργων, που καθυστέρησαν πολλά χρόνια, ταλαιπωρώντας τους πολίτες, οι οποίοι περίμεναν να αποκτήσουν στέγη, αλλά δεν είχε υλοποιήσει καμία νέα δράση ή κάποιο νέο πρόγραμμα».

Σύμφωνα με τον κ. Πρωτοψάλτη, αυτό άλλαξε την περασμένη χρονιά, καθώς οι νόμοι «Δουλειές Ξανά» και «Σπίτι μου» θεσμοθέτησαν τομές και αλλαγές που ενίσχυσαν τον κομβικό και πολύπλευρο ρόλο της ΔΥΠΑ, η οποία αναλαμβάνει πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση όσων προβλέπονται με την επανεκκίνηση της νέας στεγαστικής πολιτικής της κυβέρνησης.

Με τις παρεμβάσεις αυτές, η ΔΥΠΑ απέκτησε την αρμοδιότητα της στεγαστικής πολιτικής, αλλά και νέα εργαλεία, ανάμεσα στα οποία και την απαιτούμενη ευελιξία για τη διαχείριση και την αξιοποίηση του σχετικού αποθεματικού της (πάνω από 1,5 δισ. ευρώ) και της ακίνητης περιουσίας της.

Ταυτόχρονα, έχει πλέον τη δυνατότητα συμπράξεων με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την ανέγερση ακινήτων, με σκοπό τη στεγαστική προστασία του εργατικού δυναμικού και των νέων, ενώ η εισαγωγή σχετικών ρυθμίσεων για τα ακίνητα που διαθέτει, επιτρέπουν την καλύτερη εκμετάλλευσή τους και την αύξηση των εσόδων της.

«Δημιουργείται, πλέον, ένα σύγχρονο πλαίσιο που δίνει νέες δυνατότητες στη ΔΥΠΑ για την υλοποίηση προγραμμάτων που θα καλύψουν στεγαστικές ανάγκες, υλοποιώντας όσα προβλέπονται στη στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης, αποφεύγοντας σπατάλες και καθυστερήσεις του παρελθόντος και υλοποιώντας καινοτόμες και στοχευμένες πρακτικές και πολιτικές, βάσει της ευρωπαϊκής εμπειρίας» σημειώνει ο κ. Πρωτοψάλτης.

Το πρόγραμμα «Σπίτι μου»

Η πρώτη δράση, λοιπόν, είναι το πρόγραμμα «Σπίτι µου», που έχει ως στόχο τη χορήγηση δανείων σε νέους και νέα ζευγάρια, για να αποκτήσουν δική τους στέγη και οι αιτήσεις στις τράπεζες, που συμμετέχουν, ξεκινούν τη Δευτέρα, εντός του χρονοδιαγράμματος, που είχε ανακοινωθεί.

Όπως αναφέρθηκε σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου, που παραχώρησαν ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, τα δάνεια - χαμηλότοκα και άτοκα στεγαστικά δάνεια - για την αγορά πρώτης κατοικίας έχουν ηλικιακά, εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, που ισχύουν σωρευτικά και απευθύνονται σε νέους από 25 ετών έως 39 ετών, (κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση δανείου) και σε ζευγάρια (συμπεριλαμβάνονται και εκείνοι που συνδέονται με σύμφωνο συμβίωσης), εφόσον ο ένας εκ των δύο είναι 25-39 ετών, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση δανείου.

Το κατώτατο όριο εισοδήματος ορίζεται στα 10.000 ευρώ, ενώ ανώτερο τίθεται το όριο της χορήγησης επιδόματος θέρμανσης, που ισχύει, δηλαδή για εφέτος 16.000 ευρώ για άγαμο, 24.000 ευρώ για έγγαμους, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Επιπλέον, για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο είναι 27.000 ευρώ, με προσαύξηση κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, πέραν του πρώτου.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι νέοι να μην διαθέτουν άλλο ακίνητο που να καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες τους. Κατάλληλα ακίνητα για κατοικία θεωρούνται όσα, στην περίπτωση άγαμου και άτεκνου δικαιούχου, έχουν μέγεθος άνω των 50 τ.μ., ενώ, για τους υπόλοιπους, το μέγεθος αυξάνεται κατά 10 τ.μ. ανά μέλος της οικογένειας. Ακόμη, κατάλληλο θεωρείται ένα ακίνητο επί του οποίου υπάρχει ποσοστό συνιδιοκτησίας ανώτερο του 50% και, επίσης, διαθέτουν είτε πλήρη κυριότητα είτε επικαρπία. Επιπλέον, κατάλληλο είναι το ακίνητο που βρίσκεται στην ίδια περιφερειακή ενότητα με τον τόπο εργασίας ή άσκησης επαγγέλματος, (εκτός της Περιφέρειας Αττικής, όπου θεωρείται κατάλληλο, εάν βρίσκεται εντός αυτής, ενώ εξαίρεση αποτελούν τα νησιά, όπου το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εντός του νησιού, πλην της Κρήτης).

Το ανώτατο ποσό του δανείου είναι 150.000 ευρώ. Η εμπορική αξία (αξία συμβολαίου) των ακινήτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ και το μέγεθος τα 150 τ.μ., ενώ η παλαιότητά τους θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 15ετίας, που θα προκύπτει από την άδεια κατασκευής τους και θα πρέπει να βρίσκονται εντός οικιστικής περιοχής.

Η συμμετοχή των δανειοληπτών θα αποτελεί μόνο το 10% της αξίας του ακινήτου. Συνεπώς, το δάνειο δεν μπορεί να καλύπτει ποσό άνω του 90% της αξίας του ακινήτου.

Η μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής είναι τα 30 έτη, ενώ η αγορά του ακινήτου δεν μπορεί να γίνει από συγγενή του δανειολήπτη, πρώτου ή δεύτερου βαθμού ή από πρόσωπο που συνδέεται με σύμφωνο συμβίωσης με τον αγοραστή.

Το ποσό χρηματοδότησης, μέσω της ΔΥΠΑ (75%), θα είναι άτοκο, ενώ το υπόλοιπο (25%), μέσω τραπεζών, θα είναι έντοκο, (με σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο). Συνεπώς, οι τόκοι θα διαμορφώνονται περίπου στο 1/4 ενός μη συγχρηματοδοτούμενου «κανονικού» στεγαστικού δανείου.

Σε περιπτώσεις νέων ζευγαριών που έχουν τρία ή παραπάνω παιδιά, κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης ή νέων ζευγαριών που, κατά τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου (έως 30 έτη), καταστούν τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι, το επιτόκιο θα είναι μηδενικό για το σύνολο του δανείου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για χορήγηση δανείων είναι 500 εκατ. ευρώ. Οι πόροι προέρχονται από τη ΔΥΠΑ, που καταβάλλει το ποσό των 375.000.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση του 75% του κεφαλαίου των δανείων και ποσό 125.000.000 ευρώ από τις τράπεζες για τη χρηματοδότηση του 25% του κεφαλαίου του δανείου.

Επιπλέον, υπάρχει πρόβλεψη για πρόσθετο ποσό από τη ΔΥΠΑ για την κάλυψη των επιδοτούμενων τόκων και των διαχειριστικών αμοιβών.

«Αξιοποιώντας τις νέες αρμοδιότητες και τα νέα εργαλεία, που πρόσθεσαν στη φαρέτρα της οι νόμοι "Δουλειές Ξανά" και "Σπίτι μου", η ΔΥΠΑ υλοποιεί πρωτοβουλίες, ώστε να στηριχθούν έμπρακτα οι νέες και οι νέοι της χώρας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ξεκινήσουν μία νέα περίοδο της ζωής τους, να αποκτήσουν δικό τους σπίτι, να ανεξαρτητοποιηθούν και να δημιουργήσουν οικογένεια. Η ΔΥΠΑ βρίσκεται σταθερά δίπλα στους νέους και τις νέες, στηρίζοντας τα επόμενα βήματά τους για την επαγγελματική και την προσωπική εξέλιξή τους με όλα τα μέσα που διαθέτει» τονίζει ο κ. Πρωτοψάλτης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες είτε στον Ενιαίο Αριθμό Εξυπηρέτησης Πολιτών 1555 είτε να επισκέπτονται τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ www.dypa.gov.gr.

