Ρένα Κουμιώτη: Πέθανε η σπουδαία ερμηνεύτρια

Έφυγε από τη ζωή η Ρένα Κουμιώτη, η οποία έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά της στο μουσικό πεντάγραμμο της χώρας,

Πέθανε τα ξημερώματα της Δευτέρας 3 Απριλίου 2023 η Ρένα Κουμιώτη, που ήταν μία από τους σημαντικότερες Ελληνίδες τραγουδίστριες του «νέου κύματος».

H είδηση του θανάτου της σπουδαίας ερμηνεύτριας, η οποία έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά της στο μουσικό πεντάγραμμο της χώρας, έγινε γνωστή μέσω ανάρτησης στην επίσημη σελίδα της στο Facebook.

«H Ρένα Κουμιώτη δεν είναι πια μαζί μας. “Έφυγε” σήμερα ξημερώνοντας Δευτέρα 3 Απριλίου 2023 ύστερα από δύο μήνες προσωπικής μάχης με τη ζωή. Η μεγάλη ερμηνεύτρια όμως θα ζει πάντα ανάμεσά μας με τα τραγούδια της . Όσοι είχαμε τη μέγιστη τιμή, να τη ζήσουμε από κοντά , γνωρίσαμε το ήθος , την ψυχή, την σεμνότητα και την αξιοπρέπειά της . Μια μεγάλη κυρία “έφυγε” αλλά θα είναι πάντα εδώ… Δεν σταματούν έτσι του ρολογιού οι δείκτες…» αναφέρει η ανάρτηση.

Η τραγουδίστρια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και από τον περασμένο Νοέμβριο διέμενε στο Γηροκομείο Αθηνών. Το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου, έφυγε από τη ζωή ο πρωτότοκος γιος της, Νίκος Σαββίδης, από ανακοπή καρδιάς. Εκείνη δεν παρευρέθηκε στην κηδεία του, καθώς οι δυνατές συγκινήσεις δεν της επέτρεπαν να γνωρίζει για την απώλεια του.

Ποια ήταν η Ρένα Κουμιώτη

Η Ρένα Κουμιώτη γεννήθηκε στην Αθήνα, στη Νέα Ιωνία στις 3 Μαΐου 1941. Οι γονείς της ήταν πρόσφυγες. Ο πατέρας της Σμυρνιός, η μάνα της Κωνσταντινοπολίτισσα.

To 1968 δούλευε στην «Απανεμιά» μαζί με τον Μανώλη Μητσιά, που μόλις είχε κατέβει απ’ τη Θεσσαλονίκη. Δεν είχε περάσει μήνας από τότε που άρχισε να δουλεύει στο μαγαζί και κάποιο βράδυ την ακούει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και της προτείνει να τραγουδήσει με τον Γιάννη Πουλόπουλο στο δίσκο «ο Δρόμος» που ετοίμαζαν μαζί με τον Μίμη Πλέσσα.

Το πρώτο τραγούδι που είπε ήτανε το «Δώσε μου το στόμα σου» το γνωστό «χελιδονάκι». Και μετά το «Πρώτη φορά». Από την «Απανεμιά» βρίσκεται ξαφνικά να δουλεύει με τον Γιάννη Πουλόπουλο, τον Στράτο Διονυσίου και τον Λευτέρη Μυτιληναίο στο «Καν-Καν». Την ίδια χρονιά στο θέατρο «REX» στον θεατρικό «Δρόμο». Ακολουθούν στη δισκογραφία «Σταμάτησε του ρολογιού οι δείχτες», «Άναψε καινούργιο μου φεγγάρι» του Μίμη Πλέσσα, και συμμετείχε στους δίσκους «Ώρες» και «Θαλσσσινό τριφύλλι» του Λίνου Κόκοτου . Το επόμενο καλοκαίρι πάλι με τον Πουλόπουλο στην «Αθηναία». Και μετά στα «Δειλινά» για τρεις σαιζόν. Απ’ τον Οκτώβριο του 1970 μέχρι το 1972. Εκεί κι ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, ο Σταμάτης Κόκοτας, ο Χρηστάκης κι ο Γιώργος Ζαμπέτας. Το 1972, συνεργάστηκε με το Γιώργο Νταλάρα στο θέατρο Μπουρνέλη. Μετά τα «Δειλινά» πήγε στη «Φαντασία». Πάλι με τον Πουλόπουλο στην Πλάκα, μετά ξανά στο «Καν-Καν» με Διονυσίου και Ζαμπέτα. Το 1974 πήγε για δουλειά στον Καναδά όπου γνώρισε και παντρεύτηκε τον δεύτερο σύζυγό της. Το 1983 επιστρέφει στην Ελλάδα και εμφανίστηκε πάλι με το Γιάννη Πουλόπουλο, την Τζίνα Σπηλιωτοπούλου και την Αθηναϊκή κομπανία στο «Ζυγό». Μετά στα «Ηλιοβασιλέματα» με το Ζαμπέτα και τη Μαίρη Λίντα και στ’ «Αστέρια» με τον Κόκοτα. Για δυο συνεχόμενες χρονιές στη μπουάτ «Μαρκίζα». Το 1995 συνεργάζεται με τον Μίμη Πλέσσα. Από τότε κάνει μόνο συναυλίες τα καλοκαίρια και επιλεκτικές εμφανίσεις σε μουσικές σκηνές.

Δισκογραφία

1969 – Ο δρόμος

1969 – Οι ώρες

1970 – Μέρες του καλοκαιριού

1970 – Ρένα Κουμιώτη

1970 – Γειτονιές Αθήνα – Θεσσαλονίκη

1970 – Ρένα Κουμιώτη 1

1971 – Ρένα Κουμιώτη 2

1972 – Μήνες

1972 – Το θαλασσινό τριφύλλι

1972 – Τα κίτρινα ρολόγια

1973 – Μονά ζυγά

1973 – Θάλασσα πικροθάλασσα

1974 – Μίλα μου για λευτεριά

1974 – Παράθυρο στη θάλασσα

1974 – Ρένα Κουμιώτη 3

1974 – Ρόδα που γυρίζει

1976 – Τα ωραιότερα τραγούδια της Ρένας Κουμιώτη

1976 – Στο δρόμο για το Τσιμελνί

1978 – Ρεμπέτικα και θαλασσινά

1978 – Ρένα Κουμιώτη – Πλέσσας Μίμης

1980 – Τα δικά μου τραγούδια

1985 – Τραγούδια από τον ελληνικό κινηματογράφο

1986 – Για το θέατρο 2 Πλέσσας

1992 – Δεν θα χωρίσουμε ποτέ Ζαμπέτας

1993 – Μεγάλες επιτυχίες Ρένα Κουμιώτη

1993 – Το άλλο νέο κύμα

1995 – Σταμάτησε του ρολογιού τους δείχτες

1996 – Οι μεγάλες ερμηνείες – Κουμιώτη Ρένα

1996 – Στο δρόμο του Μίμη Πλέσσα 2

2001 – 50 χρυσά χρόνια – Πλέσσας

2009 – Σταμάτησε του ρολογιού τους δείχτες

2009 – Κόρη του γιαλού

Η εμφάνιση στους «Δυο ξένους»

Το 1998 εμφανίστηκε ως guest στην τηλεοπτική σειρά «Δυο ξένοι» των Ρήγα-Αποστόλου, κι εκεί ερμήνευσε δύο από τις μεγάλες της επιτυχίες «Άναψε καινούργιο μου φεγγάρι» και «Αγαπιόμασταν», ως καλεσμένη της Μαρίνας Κουντουράτου (Εβελίνα Παπούλια).

