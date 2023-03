Life

Ρένα Κουμιώτη: Δίνει μάχη για τη ζωή της σε νοσοκομείο

Σύμφωνα με δημοσίευμα εφημερίδας, η σπουδαία τραγουδίστρια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με εγκαύματα, από πυρκαγιά που προκλήθηκε από τσιγάρο.

Μάχη για τη ζωή της δίνει σε μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο η Ρένα Κουμιώτη, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Espresso.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια, που έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά της στο μουσικό πεντάγραμμο της χώρας, μεταφέρθηκε κάτω από άκρα μυστικότητα εσπευσμένα με εγκαύματα πριν από δύο εβδομάδες στα επείγοντα.

Σύμφωνα πάντα με την εφημερίδα Espresso «απόλυτα εξακριβωμένες πληροφορίες αναφέρουν την κρισιμότητα της κατάστασής της, με την οικογένειά της να ελπίζει πλέον σε ένα θαύμα. Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για πυρκαγιά που προκλήθηκε από τσιγάρο, το οποίο κρατούσε στα χέρια της η Ρένα Κουμιώτη».

