Κοινωνία

Τροχαίο: Καραμπόλα στον Σκαραμαγκά (εικόνες)

Από τη σύγκρουση αναποδογύρισε ένα όχημα και τραυματίστηκε ένας επιβάτης.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή τριών οχημάτων σημειώθηκε στις 5:30 το πρωί της Δευτέρας στον Σκαραμαγκά.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος που βρίσκεται το φανάρι στα Ελληνικά Πετρέλαια.

Από τη σύγκρουση αναποδογύρισε ένα όχημα και τραυματίστηκε ένας επιβάτης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το αυτοκίνητο που αναποδογύρισε, πέρασε με κόκκινο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της αστυνομίας.

