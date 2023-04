Κοινωνία

Τρομοκρατικό δίκτυο στην Αθήνα: Στη φυλακή οι Πακιστανοί - Τι είπε ο δικηγόρος τους

Όσα ισχυρίζονται οι Πακιστανοί κατηγορούμενοι για το τρομοκρατικό χτύπημα στου Ψυρρή.

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο συλληφθέντες Πακιστανοί μετά την απολογία τους στον ανακριτή για το τρομοκρατικό δίκτυο που αποκαλύφθηκε στην Αθήνα.

Οι δύο άνδρες ετοίμαζαν επίθεση σε εβραϊκή συναγωγή σε εστιατόριο στου Ψυρρή, στο κέντρο της Αθήνας, υπό την καθοδήγηση άνδρα, 30 ετών, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται στην Τεχεράνη, στο Ιράν.

Ο δικηγόρος τους, Ηρακλής Στάβαρης, μιλώντας στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα", δήλωσε πως ο πρώτος κατηγορούμενος αποδέχτηκε την εμπλοκή του στο κομμμάτι που αφορά την κατόπτευση του χώρου, ενώ ο δεύτερος ο οποίος φέρεται ότι προσπαθούσε να στρατολογήσει τους υπόλοιπους για να προχωρήσει στην βομβιστική ενέργεια αφού κατόπτευσε τον χώρο προσπάθησε να βρει τρόπους και μέσα για την υλοποίηση του σχεδίου, ωστόσο στάθηκε αδύνατο".

Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζουν οι Πακιστανοί

Η κατηγορία που αντιμετωπίζουν είναι συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, από τα στοιχεία της δικογραφίας, φέρονται να στρατολογήθηκαν με την υπόσχεση χιλιάδων ευρώ για ανθρώπινη απώλεια, από κλάδο των «Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης».

«Ηγετικός» ρόλος αποδίδεται σε πρόσωπο αγνώστων στοιχείων που εμφανίζεται να «καθοδηγούσε» από το εξωτερικό. Γι’ αυτό και έχει ασκηθεί δίωξη κατά αγνώστου για τα αδικήματα της διεύθυνσης τρομοκρατικής οργάνωσης και πρόκλησης για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, σε βαθμό πλημμελήματος.

